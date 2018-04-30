13:32 30 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Лолита Джобава

Танцовщица Лолита Джобава стала первой на фестивале в Санкт-Петербурге

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7 0 0

V Международный фестиваль-конкурс "Звезды России 2018" проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 30 апреля.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Танцовщица из Абхазии Лолита Джобава получила диплом первого лауреата на V Международном фестивале-конкурсе "Звезды России 2018" в Санкт-Петербурге, сообщила Sputnik мама Лолиты Елена Джобава.

"Лолита выступила с двумя номерами – современный танец, который называется "Сердцебиение" и второй – наш национальный танец", — добавила она.

Премьера спектакля Пиноккио в Сербском национальном театре города Нови-Сад
© Sputnik . Александар Милачич
Абхазия в Сербии: как балет "Пиноккио" соединил абхазский танец и сербское коло

К конкурсу в Санкт-Петербурге Лолиту готовила хореограф Элеонора Мазова.

"Костюмы сшили в студии танца "Иааирума" у Анжелы Дбар. Лолита очень довольна, но хочет продолжать свой только начатый путь. Она юная танцовщица, которая занимается профессионально очень короткое время, всего 3-4 месяца, но за это время она становилась лауреатом первой степени дважды. Она выходила на большие российские сцены и удивляла членов жюри", — подчеркнула мама танцовщицы.

По словам Елены Джобава, члены жюри остались довольны выступлением Лолиты.

"После выступления, до того как объявить победителей, был круглый стол, в котором участвовали 16 членов жюри и организаторы конкурса. В ходе обсуждения хвалили Лолиту за ее достижения за столь короткий срок. Они дали официальное приглашение 20 июня выступить в фестивале в Сочи, а также пригласили к участию в фестивале в Дубае в январе следующего года", — подчеркнула Елена Джобава.

В V Международном фестивале-конкурсе "Звезды России 2018", проходившем в Санкт-Петербурге приняло участие около 600 танцоров. Лолита Джобава была единственной участницей, выступавшей с сольными номерами.

По теме

"Песня ранения" и танцы: участники Госансамбля рассказали о гастролях в России
Один день финалистки "Ты супер! Танцы": Милена Тачулия в школе и дома
Драмы больше нет: финалистка "Ты супер!Танцы" снова привыкает к Абхазии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участницы ралли классических автомобилей Ингосстрах Exclusive Classic Day, стартовавшего у гостиницы Метрополь в Москве
Неделя в объективе: рождение принца и футбол на высоте
Робот на подхвате: как официант Нарт выполнил заказ
Робот "на подхвате": как официант "Нарт" выполнил заказ
Как подготовиться к сухумскому забегу
На старт, внимание, марш: готовимся к "Сухумскому забегу"

Соцсети

Sputnikabkhazia