Танцовщица Лолита Джобава стала первой на фестивале в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Танцовщица из Абхазии Лолита Джобава получила диплом первого лауреата на V Международном фестивале-конкурсе "Звезды России 2018" в Санкт-Петербурге, сообщила Sputnik мама Лолиты Елена Джобава.

"Лолита выступила с двумя номерами – современный танец, который называется "Сердцебиение" и второй – наш национальный танец", — добавила она.

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К конкурсу в Санкт-Петербурге Лолиту готовила хореограф Элеонора Мазова.

"Костюмы сшили в студии танца "Иааирума" у Анжелы Дбар. Лолита очень довольна, но хочет продолжать свой только начатый путь. Она юная танцовщица, которая занимается профессионально очень короткое время, всего 3-4 месяца, но за это время она становилась лауреатом первой степени дважды. Она выходила на большие российские сцены и удивляла членов жюри", — подчеркнула мама танцовщицы.

По словам Елены Джобава, члены жюри остались довольны выступлением Лолиты.

"После выступления, до того как объявить победителей, был круглый стол, в котором участвовали 16 членов жюри и организаторы конкурса. В ходе обсуждения хвалили Лолиту за ее достижения за столь короткий срок. Они дали официальное приглашение 20 июня выступить в фестивале в Сочи, а также пригласили к участию в фестивале в Дубае в январе следующего года", — подчеркнула Елена Джобава.

В V Международном фестивале-конкурсе "Звезды России 2018", проходившем в Санкт-Петербурге приняло участие около 600 танцоров. Лолита Джобава была единственной участницей, выступавшей с сольными номерами.