Почти без дождя: погода в Абхазии на неделю

В течение недели на территории Абхазии ожидается устойчивая погода, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. По данным метеорологов Абхазии, в первой половине недели ожидается облачность без осадков, возможем дождь. Вторая половина недели Абхазия окажется в теплом секторе южного циклона, что вызовет переменную облачность, осадки маловероятны.

Температура воздуха ночью от +12˚С до +17˚С, днем воздух прогреется от +24˚С и до +25˚С.

Температура морской воды +15°С.

Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.

Волнение морской воды два балла.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха 60-90%.