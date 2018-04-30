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Почти без дождя: погода в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (663)
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В течение недели на территории Абхазии ожидается устойчивая погода, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. По данным метеорологов Абхазии, в первой половине недели ожидается облачность без осадков, возможем дождь. Вторая половина недели Абхазия окажется в теплом секторе южного циклона, что вызовет переменную облачность, осадки маловероятны.

Температура воздуха ночью от +12˚С до +17˚С,  днем воздух прогреется от +24˚С и до +25˚С.

Температура морской воды +15°С.

Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.

Волнение морской воды два балла.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду. 

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (663)



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