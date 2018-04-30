Почти без дождя: погода в Абхазии на неделю

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. По данным метеорологов Абхазии, в первой половине недели ожидается облачность без осадков, возможем дождь. Вторая половина недели Абхазия окажется в теплом секторе южного циклона, что вызовет переменную облачность, осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью от +12˚С до +17˚С, днем воздух прогреется от +24˚С и до +25˚С.
Температура морской воды +15°С.
Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.
Волнение морской воды два балла.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Относительная влажность воздуха 60-90%.