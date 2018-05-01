1 мая 1993 года: сбит самолет грузинских ВВС

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Заявление Министерства обороны Республики Абхазия:

"1 мая в 14 ч. 05 минут ракетой типа "земля–воздух" сбит один из самолетов СУ–25 грузинских ВВС, наносивших бомбово-штурмовой удар по мирному селу Эшера. Самолет упал на территории, контролируемой грузинскими войсками. Грузинское командование заявило, что сбитый самолет является российским, якобы бомбившим г. Сухум. Когда же стало известно, что летчик сбитого самолета находится на абхазской стороне, грузинское командование признало, что сбит грузинский самолет самолетом Российских ВВС во время воздушного боя над Сухумом. В связи с этим Министерство обороны Республики Абхазия заявляет:

1. Самолет СУ–25 грузинских ВВС (летчик Резо Наруашвили) сбит над селом Эшера ракетой типа "земля, воздух" ПВО Республики Абхазия.

2. Дезинформация грузинской стороны направлена на то, чтобы дискредитировать силы ПВО Республики Абхазия и иметь повод лишний раз обвинить российские войска, дислоцированные в Абхазии, в агрессии против Грузии.

В Сухуме во время мощного артобстрела со стороны грузинских войск сел Эшера, Гуандра, Шицкуара была совершена очередная провокация против мирного населения г. Сухум, которое также подверглось обстрелу грузинской артиллерией. Цель этих провокационных действий:

1. Обвинить абхазскую сторону в варварском истреблении мирного населения г. Сухум.

2. Подготовить мировое общественное мнение для оправдания готовящегося массированного воздушного удара по мирному городу Гудаута, заблокированному Ткуарчалу, срыва поставок гуманитарной помощи Ткуарчалу по линии ООН".

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