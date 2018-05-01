16:24 01 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Разрушения в селе Эшера

1 мая 1993 года: сбит самолет грузинских ВВС

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (261)
25 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Заявление Министерства обороны Республики Абхазия:

"1 мая в 14 ч. 05 минут ракетой типа "земля–воздух" сбит один из самолетов СУ–25 грузинских ВВС, наносивших бомбово-штурмовой удар по мирному селу Эшера. Самолет упал на территории, контролируемой грузинскими войсками. Грузинское командование заявило, что сбитый самолет является российским, якобы бомбившим г. Сухум. Когда же стало известно, что летчик сбитого самолета находится на абхазской стороне, грузинское командование признало, что сбит грузинский самолет самолетом Российских ВВС во время воздушного боя над Сухумом. В связи с этим Министерство обороны Республики Абхазия заявляет:

1. Самолет СУ–25 грузинских ВВС (летчик Резо Наруашвили) сбит над селом Эшера ракетой типа "земля, воздух" ПВО Республики Абхазия.

2. Дезинформация грузинской стороны направлена на то, чтобы дискредитировать силы ПВО Республики Абхазия и иметь повод лишний раз обвинить российские войска, дислоцированные в Абхазии, в агрессии против Грузии.

В Сухуме во время мощного артобстрела со стороны грузинских войск сел Эшера, Гуандра, Шицкуара была совершена очередная провокация против мирного населения г. Сухум, которое также подверглось обстрелу грузинской артиллерией. Цель этих провокационных действий:

1. Обвинить абхазскую сторону в варварском истреблении мирного населения г. Сухум.

2. Подготовить мировое общественное мнение для оправдания готовящегося массированного воздушного удара по мирному городу Гудаута, заблокированному Ткуарчалу, срыва поставок гуманитарной помощи Ткуарчалу по линии ООН".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (261)

По теме

30 апреля 1993 года: грузинские солдаты не подчиняются приказам
29 апреля 1993 года: кортеж Эдуарда Шеварднадзе попал под обстрел
28 апреля 1993 года: восемь кабардинцев погибли за свободу Абхазии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Первомайские шествия по миру
Пожар в многоэтажном здании в Сан-Паулу. Видео с места ЧП
Кадры рухнувшей горящей высотки в Бразилии
Как подготовиться к сухумскому забегу
На старт, внимание, марш: готовимся к "Сухумскому забегу"

Соцсети

Sputnikabkhazia