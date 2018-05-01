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Мухамед Бли.

Пешком через горные перевалы: 65 лет Герою Абхазии Мухамеду Бли

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Герой Абхазии Мухамед Бли родился 1 мая 1953 года. В день рождения защитника Абхазии Sputnik вспоминает добровольца, приехавшего защищать братскую страну.

Sputnik

Мухамед Бли вместе с группой других добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл на защиту братского народа.

Услышав по телевизору о том, что происходит в Абхазии, он без сомнений принял решение выезжать, не сказав ничего родным.

Группа добровольцев в составе которой был и Мухмед Бли прибыла в Абхазию пешком через перевал Анчхо в августа 1992 году.

"Мы не делали это втайне от пограничников, как это принято считать, не притворялись пастухами, это уже додумали. Нас останавливали, грозились, что посадят, но мы все-таки прошли", — поделился Бли в интервью Sputnik.

Мухамед Бли первые месяцы войны воевал на Гумистинском фронте. Минировал верхний мост и подъезды к нему, неоднократно ходил на вылазки в тыл.

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© Sputnik Илона Хварцкия, Наала Авидзба
Мухамед Бли: я сказал тогда, мы победим

В ноябре 1992 года с группой "Кабарда" переправился на Восточный Фронт. Принимал активное участие в боевых действиях в селах Маркула, Киндыг, Атара Абхазская и Армянская, Пакуашь и другие. Постоянно ходил в тыл врага, минируя трассы, проходы и мосты, наводил в рядах врага панику, нанося ощутимые потери противнику. В этих боевых действиях он дважды был контужен.

"Я пожелал бы народу Абхазии, чтобы он никогда больше не видел войны. Война — это страдание, горе, потери родственников и близких, это разруха", — сказал Бли.

После войны по просьбе друзей он остался в Абхазии, строил фортификационные сооружения на границе по реке Ингур, участвовал в спецоперации по отбрасыванию грузинских войск от абхазо-грузинской границы, в разведках и операциях по зачистке приграничных территорий.

В 1996 году Бли был избран депутатом Народного Собрания, участвовал в разработке государственных законов, основные из которых закон о госгранице и о территориальных водах.



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