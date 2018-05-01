Памятный митинг в честь Нестора Лакоба прошел в Гудауте

ГУДАУТА, 1 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В день 125-летия со дня рождения Нестора Лакоба в Гудауте прошел памятный митинг, в котором приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, правительство страны, руководители районов, общественность и жители города.

Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе, открывая памятное мероприятие, от лица коммунистов и представителей фамилии Лакоба обратился к руководителям Абхазии с просьбой установить в центре Гудауты новый мемориал в честь Нестора Лакоба.

"Мы просим наше руководство оказать содействие в установке нового памятника, который соответствовал бы масштабам личности Нестора Лакоба", — сказал Чакветадзе.

Преподаватель истории школы села Лыхны Нодар Хагба рассказал о становлении советской власти в Абхазии в начале XX века и о роли Нестора Лакоба в политических процессах. В своей речи он подчеркнул вклад абхазского политического деятеля в отстаивании интересов его страны, народа и то, как несправедливо с ним обошлись враги, которые не только лишили его жизни, но погубили всю его семью.

Особую любовь народа Абхазии к Нестору Лакоба отметил его однофамилиц Алма Лакоба. Он сказал, что те достижения, которые за свою недолгую жизнь Лакоба успел сделать, могли не свершиться, если бы не поддержка его соратников.

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Он напомнил, как тело абхазского революционера доставили на поезде в район Келасура, и оттуда люди на руках понесли гроб своего лидера до Сухума.

"Словно не хватало этой трагедии, они посадили в тюрьму супругу Нестора Сарию и мучили ее. Но она не заговорила. Узнав, что больше всего она боится змей, они запустили змею в тюремную камеру, где сидела Сария. Она умерла от разрыва сердца", — поделился трагической историей Сарии Лакоба Алма Лакоба.

В память о Несторе Лакоба ученики Гудаутской средней школы № 1, которая носит его имя, прочли стихотворения, а певцы ансамбля "Рица" исполнили несколько народных песен.