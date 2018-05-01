Памятный митинг в честь Нестора Лакоба прошел в Гудауте

ГУДАУТА, 1 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В день 125-летия со дня рождения Нестора Лакоба в Гудауте прошел памятный митинг, в котором приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, правительство страны, руководители районов, общественность и жители города.
Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе, открывая памятное мероприятие, от лица коммунистов и представителей фамилии Лакоба обратился к руководителям Абхазии с просьбой установить в центре Гудауты новый мемориал в честь Нестора Лакоба.
"Мы просим наше руководство оказать содействие в установке нового памятника, который соответствовал бы масштабам личности Нестора Лакоба", — сказал Чакветадзе.
Преподаватель истории школы села Лыхны Нодар Хагба рассказал о становлении советской власти в Абхазии в начале XX века и о роли Нестора Лакоба в политических процессах. В своей речи он подчеркнул вклад абхазского политического деятеля в отстаивании интересов его страны, народа и то, как несправедливо с ним обошлись враги, которые не только лишили его жизни, но погубили всю его семью.
Особую любовь народа Абхазии к Нестору Лакоба отметил его однофамилиц Алма Лакоба. Он сказал, что те достижения, которые за свою недолгую жизнь Лакоба успел сделать, могли не свершиться, если бы не поддержка его соратников.
Он напомнил, как тело абхазского революционера доставили на поезде в район Келасура, и оттуда люди на руках понесли гроб своего лидера до Сухума.
"Словно не хватало этой трагедии, они посадили в тюрьму супругу Нестора Сарию и мучили ее. Но она не заговорила. Узнав, что больше всего она боится змей, они запустили змею в тюремную камеру, где сидела Сария. Она умерла от разрыва сердца", — поделился трагической историей Сарии Лакоба Алма Лакоба.
В память о Несторе Лакоба ученики Гудаутской средней школы № 1, которая носит его имя, прочли стихотворения, а певцы ансамбля "Рица" исполнили несколько народных песен.