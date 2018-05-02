День Победы и признания: как Абхазия отметит юбилеи, решали у президента

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание комиссий по подготовке к празднованию 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летия международного признания независимости Республики Абхазия в среду 2 мая.

Бадри Есиава, Sputnik

Основные направления

Абхазия в 2018 году готовится к празднованию сразу нескольких важных исторических событий. Госбюджет выделил более 30 миллионов рублей. Президент Абхазии Рауль Хаджимба определил три основных направления подготовки к празднованию 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летия международного признания независимости Абхазии — военный парад, культурные события и благоустройство городов.

"Все эти мероприятия должны пройти на самом высоком уровне. Я бы хотел услышать от руководителя каждой рабочей группы, что сделано на сегодняшний день", — сказал глава государства.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария рассказал, что в юбилейном параде задействован 1221 абхазский и российский военнослужащий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Историк о 30 сентября: альтернативное название - День Победы и Независимости

"Мы уже заказали в России новую форму, а военная техника подготавливается. Будут привлечены военнослужащие Седьмой российской военной базы с техникой, оркестром. Особых проблем у нас нет", — заверил Кишмария.

Президент попросил министра обороны лично проконтролировать финансовую сторону вопроса и в ускоренном порядке приступить к выполнению задач.

Особое внимание президент уделили приему гостей в августе и в сентябре. Не исключено, что на одном из этих событий будет присутствовать российский президент Владимир Путин, сообщил Хаджимба.

Приглашением высокопоставленных гостей и друзей Абхазии будут заниматься Администрация президента и МИД Абхазии. Списки гостей должны быть готовы к 15 июля.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия предложил провести два республиканских субботника – в начале августа и за несколько дней до Дня Победы.

Глава государства согласился с тем, что субботники обязательно должны состояться и не только в черте городов страны, но и по республиканской трассе, на прибрежных территориях.

Председатель Совета старейшин Абхазии Апполон Шинкуба отметил, что необходимо отремонтировать некоторые участки дорог Сухума, в особенности в районе столичного рынка, и навести там порядок. Он попросил главу государства посодействовать в решении этого вопроса. Хаджимба ответил, что все эти проблемы будут решены вовремя, но сообща.

Награды и программа

О возможности выпуска в честь юбилея Победы нового вида медалей – "Мать защитника Отечества", поинтересовалась председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба. По ее мнению, учредить такую награду надо было давно.

Рауль Хаджимба сказал, что наряду с юбилейной медалью ко Дню Победы можно будет предусмотреть медаль, которую будут вручать всем без исключения матерям, чьи дети погибли на войне.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия рассказала о том, что рабочая группа в течение мая 2018 года представит общий план культурных мероприятий.

"Городские и районные мероприятия пройдут в первой половине сентября и октября с тем, чтобы задействовать основные ресурсы для подготовки и проведения республиканских мероприятий. Готов проект сценария по празднованию 10-летия международного признания независимости Абхазии", — отметила Арсалия.

В Сухуме готовится международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы", проинформировал министр иностранных дел республики Даур Кове.

"Сама конференция будет проходить с 22 по 23 августа, а 24 числа будем подводить итоги. В первый день планируем провести пленарное заседание, после которого определим работу круглых столов. Их будет восемь", — сообщил Кове.

Рауль Хаджимба обратил внимание на состояние памятников и мемориалов павшим защитников Отечества. Он подчеркнул, что некоторые из них нуждаются в реставрации и благоустройстве.

Не терпит отлагательств и обновление мемориальных плит в парке Славы в Сухуме, на которых написаны имена похороненных там бойцов, отметил в своей речи руководитель Администрации президента Беслан Барциц.

"В прошлом году мы обновили надписи на мемориальных плитах, но эти плиты, на которых нанесены имена наших братьев, уже потускнели. Вопрос стоит об их замене. Администрация Сухума обратилась к правительству с просьбой выделить на это чуть больше одного миллиона рублей, потому что эти плиты из черного гранита производятся только за границей, и на доставку понадобится около двух месяцев", — сказал руководитель Администрации президента Беслан Барциц.

Министр образования и науки Адгур Какоба рассказал о том, что запланировано 21 мероприятие. Рауль Хаджимба отметил необходимость организации встреч учеников школ Абхазии с ветеранами войны.

Глава республики также добавил, что в кратчайшие сроки нужно приступить к подготовке проведения 20-летия со дня майских событий, когда в 1998 году Вооруженные силы Абхазии ликвидировали грузинскиебандформирования, пытавшиеся установить контроль над территорией Галского района.

Гендиректор Абхазского телевидения Роланд Бганба доложил, что запланирован цикл телепередач с участием ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и матерей погибших бойцов. Телезрителям покажут серию новых очерков и документальный фильм об Абхазии.

Проректор Абхазского госуниверситета Медея Чегия предложила помощь волонтеров университета.

Союз журналистов Абхазии, по словам председателя Руслана Хашиг, планирует организовать приезд российских журналистов, которые освещали войну.

"Мы также хотим открыть мемориальную доску в честь российского фотожурналиста Владимира Соловьева, который погиб в день освобождения Сухума, выполняя свою работу. Доска появится на месте, где он был убит.

Также в столице пройдет фотовыставка работ Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова", — сказал Хашиг.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, завершая заседание, поручил участникам комиссии еженедельно докладывать о ходе подготовки.