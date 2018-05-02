2 мая 1993 года: села Лабра, Пакуаш и Ачааркыта обстреляли грузинские танки

2 мая в Гудауте состоялось очередное заседание Президиума Верховного Совета Республики Абхазия. Заседание вел Председатель парламента Владислав Ардзинба.

Утверждены Постановления Президиума ВС РА "О мерах по улучшению координации деятельности военных и гражданских структур власти в г. Ткуарчале, Очамчирском и Гальском районах; "Об утверждении структуры и штатов Государственного комитета Республики Абхазия по делам репатриации граждан"; "Об утверждении Временного положения о пресс-службе Верховного Совета Республики Абхазия"; "Об утверждении перечня видов деятельности, которые могут осуществляться предприятием только на основании специального разрешения (лицензии)".

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия рассмотрел кадровые вопросы.

Оперативная сводка министерства обороны РА

2 мая на Гумистинском фронте было относительно спокойно, с наступлением темноты противник открыл оружейно-пулеметный и минометный огонь. Вооруженные Силы Абхазии приняли адекватные меры.

2 мая грузинские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Лабра, Пакуаш и Ачааркыта. Ночью эти же населенные пункты подверглись обстрелу из артустановок и танковых орудий. Вооруженные Силы Республики Абхазия открыли ответный огонь. Сегодня в 5 часов утра противник нанес удар по городу Ткуарчал из установок реактивной артиллерии "Град". Жертв нет. К 9 часам утра установилось относительное затишье.

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