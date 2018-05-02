20:55 02 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
ОВНА

2 мая 1993 года: села Лабра, Пакуаш и Ачааркыта обстреляли грузинские танки

© AP Photo.
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (262)
4 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

2 мая в Гудауте состоялось очередное заседание Президиума Верховного Совета Республики Абхазия. Заседание вел Председатель парламента Владислав Ардзинба.

Утверждены Постановления Президиума ВС РА "О мерах по улучшению координации деятельности военных и гражданских структур власти в г. Ткуарчале, Очамчирском и Гальском районах; "Об утверждении структуры и штатов Государственного комитета Республики Абхазия по делам репатриации граждан"; "Об утверждении Временного положения о пресс-службе Верховного Совета Республики Абхазия"; "Об утверждении перечня видов деятельности, которые могут осуществляться предприятием только на основании специального разрешения (лицензии)".

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия рассмотрел кадровые вопросы.

Оперативная сводка министерства обороны РА

2 мая на Гумистинском фронте было относительно спокойно, с наступлением темноты противник открыл оружейно-пулеметный и минометный огонь. Вооруженные Силы Абхазии приняли адекватные меры.

2 мая грузинские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Лабра, Пакуаш и Ачааркыта. Ночью эти же населенные пункты подверглись обстрелу из артустановок и танковых орудий. Вооруженные Силы Республики Абхазия открыли ответный огонь. Сегодня в 5 часов утра противник нанес удар по городу Ткуарчал из установок реактивной артиллерии "Град". Жертв нет. К 9 часам утра установилось относительное затишье.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (262)

По теме

1 мая 1993 года: сбит самолет грузинских ВВС
30 апреля 1993 года: грузинские солдаты не подчиняются приказам
29 апреля 1993 года: кортеж Эдуарда Шеварднадзе попал под обстрел
28 апреля 1993 года: восемь кабардинцев погибли за свободу Абхазии
27 апреля 1993 года: заявление Абхазии о грузинской авиаатаке на Гудауту



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс национальных блюд и народных ремесел в Душанбе
Восточные сказки: ярмарка национальных блюд в Душанбе
Акция неповиновения в Ереване
Новая волна: акция неповиновения прошла в Ереване
Базы команд-участниц чемпионата чемпионата мира по футболу в России 2018
Где будут жить футболисты на ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia