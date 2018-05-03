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Парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании образования

© Sputnik . Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Абхазией в октябре 2017 года.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение о взаимном признании образования и квалификаций между Абхазией и Россией ратифицировал Парламент Абхазии в среду 3 мая.

Школьный выпускной
© Fotolia / Shock
Медведев одобрил соглашение о признании образования между Абхазией и РФ

Заместитель министра образования республики Дмитрий Гварамия отметил, что это соглашение снимет ряд проблем, с которыми сталкиваются абитуриенты Абхазии во время поступления в российские вузы.

"Соглашение носит технический и политический характер. Техническая сторона заключается в том, что каждый диплом, полученный в Абхазии, необходимо нострифицировать в России, а также существует трудоемкая и затратная процедура легализации. Политическая составляющая этого соглашения заключается в том, что образование в Абхазии фактически приравнивается к качеству образования в России", — заявил он.

Замминистра добавил, что развитием этого процесса будет заключение соглашения об ученых званиях и степенях.

"Хочу сказать, что, несмотря на то, что в Абхазии отсутствует закон об образовании, российская сторона пошла нам в этом навстречу, и она готова ратифицировать это соглашение, в связи с тем, что наша система образования близка к российской", — сказал Гварамия.

Депутаты единогласно ратифицировали соглашение о взаимном признании образования и квалификаций между правительствами Абхазии и России.

Кабинет Министров Абхазии принял проект этого документа 29 июля 2016 года.




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