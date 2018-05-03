22:40 03 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
30 сентября – День Победы и Независимости

Юбилейная медаль "Аиааира" учреждена в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
82 0 0

Депутаты Парламента Абхазии внесли изменение в закон "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия" в четверг 3 мая.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Государственную награду – медаль "Аиааира" – утвердили депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании в четверг 3 мая.

Совещание по вопросу празднования 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
День Победы и признания: как Абхазия отметит юбилеи, решали у президента

"К нам в комитет поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия". Предлагалось учредить новую медаль, которая будет называться "Аиааира". Проект этого закона предусматривает, что медалью будут награждаться лица, принимавшие непосредственное участие в боях, а также работники тыла в период Отечественной войны народа Абхазии", — пояснил депутат Илья Гуния.

Но, добавил Гуния, члены профильного комитета проголосовал против этого законопроекта, так как по нему этот новый вид награды был бы боевым. Решили сделать медаль юбилейной.

Гуния пояснил, что этой новой медалью можно будет награждать людей не только на предстоящее 25-летие Победы в войне, но и на все последующие юбилейные даты.

"Это не боевая награда, а юбилейная, не приуроченная к определенной дате. Ею будут награждаться участники войны", — отметил он.

Депутаты проголосовали единогласно.

30 сентября 2018 года Абхазия будет праздновать 25 лет со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Кузинс
    Информационный контроль

    Лидера "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает это с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале.

  • Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько
    Российский ответ

    Промышленность и экономика Литвы разваливаются, и ответ Москвы в этой сфере на антироссийские действия Вильнюса будет самым эффективным, считает эксперт.

  • Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
    Только мирное решение

    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, как должен решаться приднестровский вопрос в формате "5+2".

  • Режиссер Павел Лунгин. Архивное фото
    Боевое братство

    Режиссер Павел Лунгин рассказал о своем новом фильме "Братство" о войне в Афганистане и о том, какие роли сыграли в нем таджикские актеры.

  • Дворец искусств Истиклол
    Возвращение "Дружбы"

    Народные депутаты Ташкента утвердили возвращение названия "Дружба народов" площади, станции метрополитена и дворцу "Истиклол".

  • Учебные сборы для резервистов Okas
    Все на фронт!

    Параллельно с самыми масштабными в истории Эстонии военными учениями правительство республики распорядилось о призыве резервистов на срочные сборы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс национальных блюд и народных ремесел в Душанбе
Восточные сказки: ярмарка национальных блюд в Душанбе
Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания
Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания
Run Sukhum: Что? Где? Когда?
"Run Sukhum": Что? Где? Когда?

Соцсети

Sputnikabkhazia