Юбилейная медаль "Аиааира" учреждена в Абхазии

Депутаты Парламента Абхазии внесли изменение в закон "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия" в четверг 3 мая.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Государственную награду – медаль "Аиааира" – утвердили депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании в четверг 3 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук День Победы и признания: как Абхазия отметит юбилеи, решали у президента

"К нам в комитет поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия". Предлагалось учредить новую медаль, которая будет называться "Аиааира". Проект этого закона предусматривает, что медалью будут награждаться лица, принимавшие непосредственное участие в боях, а также работники тыла в период Отечественной войны народа Абхазии", — пояснил депутат Илья Гуния.

Но, добавил Гуния, члены профильного комитета проголосовал против этого законопроекта, так как по нему этот новый вид награды был бы боевым. Решили сделать медаль юбилейной.

Гуния пояснил, что этой новой медалью можно будет награждать людей не только на предстоящее 25-летие Победы в войне, но и на все последующие юбилейные даты.

"Это не боевая награда, а юбилейная, не приуроченная к определенной дате. Ею будут награждаться участники войны", — отметил он.

Депутаты проголосовали единогласно.



30 сентября 2018 года Абхазия будет праздновать 25 лет со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.