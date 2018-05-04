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Здание ГК по репатриации. г.Сухум.

Комитет по репатриации стал новым министерством в Абхазии

© Sputnik . Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении Беслана Дбар министром по репатриации Абхазии.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Комитет по репатриации реорганизован в министерство, об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Министром по репатриации Рауль Хаджимба назначил Беслана Дбар.

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© Sputnik Томас Тхайцук
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Госкомитет по репатриации Республики Абхазия был создан 23 марта 1993 года для развития отношений между республикой и зарубежными абхазскими диаспорами. Ведомство оказывает помощь репатриантам в адаптации на исторической родине.

В 1998 году создан внебюджетный Фонд комитета для финансирования Госпрограммы репатриации. Согласно закону Республики Абхазия "О репатриантах",  вернувшиеся на постоянное место жительства абхазы и абазины в течение пяти лет имеют статус репатриантов.

Со дня создания госкомитета статус репатрианта получили около десяти тысяч человек, примерно пять тысяч из них постоянно проживают в республике. В основном это соотечественники из Турции, Сирийской Арабской Республики и Иордании.

Беслан Дбар возглавил госкомитет по репатриации в июле 2017 года.




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