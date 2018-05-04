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4 мая 1993 года: артобстрел села Атара Очамчырского района

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (264)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Министерства обороны Абхазии на 4 мая 1993 года, опубликованной в газете "Республика Абхазия":

На Гумистинском фронте шли перестрелки. Грузинские войска обстреливали позиции Вооруженных сил Республики Абхазия из различных видов автоматического оружия и минометов. В полночь и в 5 утра 5 мая противник обстрелял из артиллерийских орудий населенные пункты Эшера и Шицкуара.

Позиционных изменений нет. 4 мая на Восточном фронте продолжались перестрелки. Противник несколько активизировался на правом фланге, где ведет интенсивный артобстрел позиций Вооруженных сил Абхазии и села Атара Очамчырского района. Ночь прошла спокойно.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (264)



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