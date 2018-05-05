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Руслан Дорошенко

"Ашана": Руслан Дорошенко из Абхазии навсегда прощается с пороком сердца

© Фото : Предоставлено фондом "Ашана"
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (134)
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Подопечный "Ашана" Руслан Дорошенко с диагнозом порок сердца "синего типа" после успешной операции восстанавливается в Томском научно-исследовательском институте кардиологии.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подопечному КБФ "Ашана" Руслану Дорошенко провели успешную операцию и мальчик уже идет на поправку, сообщила исполняющая обязанности директора "Ашана" Мактина Джинджолия. 

Прооперировал Руслана ведущий кардиохирург Томского научно-исследовательского института Евгений Кривощеков.

"Операция длилась семь часов, несмотря на все сложности, врачи справились. Теперь жизни Руслана Дорошенко ничего не угрожает. Ему больше не нужны операции. Можно сказать, что мальчик избавился от порока сердца", – отметила Джинджолия.

Руслан Дорошенко
© Sputnik Сария Кварацхелия
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По словам мамы Руслана Лии Чекория, мальчик уже идет на поправку и передает всем привет.

"Слава богу, операция прошла хорошо! Все идет по плану. Операция была тяжелая, длительная. Руслан четыре дня находился в реанимации, на пятый день перевели в отдельную палату. Сейчас же он хорошо себя чувствует и идет на поправку. Благодарит всех за помощь", – сказала Лия Чекория.

Сбор средств на лечение Руслана Дорошенко начался в Абхазии в феврале 2018 года. На лечение мальчика итальянская благотворительная Ассоциация "Помогите спасти детей (AiutateciaSalvareiBambiniOnlus) пожертвовала четыре тысячи евро на операцию Руслана Дорошенко из Абхазии. Недостающую сумму добавил "Русфонд". 

Темы:
Спасем жизнь вместе (134)

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