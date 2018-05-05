5 мая 1993 года: СМИ Грузии пишут о "варварских бомбардировках" Сухума

Из публикации "К вопросу о бомбежках Сухума" в газете "Республика Абхазия":

"Средства массовой информации Грузии продолжают кричать о "варварских бомбардировках" Сухума. Можно подумать, что в Сухуме находятся не до зубов вооруженные 15 тысяч грузинских вояк с танками, гаубицами, системами "Град", "Ураган", а мирная делегация, прибывшая на декаду дружбы грузинского и абхазского народов. Грузинское радио сообщало: "Шеварднадзе затем осмотрел СФТИ… Потом навестил грузинских бойцов на передовой линии фронта. Примечательно, что в последнее время противник активизировал военные действия, что довольно осложнило обстановку….Машина главы государства оказалась в зоне обстрела. Была создана очень тревожная ситуация. Были приняты необходимые меры по предотвращению опасности". Оказывается, активизация противника осложнила обстановку… Заметьте, не в жилых кварталах это происходило, а на передовой линии фронта, куда решил направиться главнокомандующий… До того он это делал безнаказанно, а теперь были приняты "срочные меры по предотвращению опасности". Если выражаться не витиевато, а простым русским языком, это означает, что Эдуард вовремя ретировался с передовых позиций. И уже в аэропорту, кое-как придя в себя от нервного стресса, сообщил журналистам, что город надежно охраняется, но положение весьма тяжелое. Следует отметить, что посещение им Физико–технического института было осуществлено не ради осмотра известного дендрологического парка, а для знакомства с ходом изготовления боеприпасов к системе "Град" и других новинок производства. Ведь этому предприятию присвоен статус объекта оборонного значения, а сам Шеварднадзе своим распоряжением освободил от налогов подразделения, работающие для нужд войны… Но вернемся к бомбардировкам. Профессионализм и четкость работы абхазских артиллеристов в последнее время резко возросли, что обеспокоило оккупантов. Они издали инструкцию штаба гражданской обороны с обращением к населению, что если рядом со зданием окажется тяжелое орудие и начнет стрелять, то необходимо немедленно покинуть помещение и удалиться не менее чем на 500 метров. Эта необходимость будет вызвана, оказывается, тем, что абхазская артиллерия начнет стрелять на подавление огневой точки и возникнет опасность для мирного населения. Итак, ларчик открывается просто: стрельба идет на подавление огня противника! И возникает вполне логичный вопрос: а как быть мирному населению, живущему вокруг республиканского стадиона, если установки "Град" и "Ураган" ночью выводятся из-под трибун стадиона и ведется интенсивный огонь по Новому Афону, селам Гвандра, Шицкуара и Эшера? Как быть сухумцам, если в центре города в здании ПО "Оргтехника" проводится ремонт танков? Или же когда из тоннеля, что находится вблизи платформы "Бараташвили", на перрон выводится мощная гаубица, интенсивно ведет огонь и заезжает обратно в тоннель, а вблизи находится много частных домов? Орудия прикрываются также жилыми домами возле бетонного завода, двенадцатой школы и в других частях города. Никто не делает секретов из того, что первостепенная наша задача – освобождение от фашистской нечисти столицы Абхазии Сухума. И без подавления огневых точек противника тут не обойтись. Только вывод грузинских войск из республики и переговоры на равных являются ключом к дальнейшему сотрудничеству и мирному урегулированию. Чем скорее поймут в Тбилиси эту простую истину, тем лучше для всех. И это время, как мы надеемся, вскоре должно наступить!"

Житель города Сухума А. Пасания, газета "Республика Абхазия" 5 мая 1993 года.

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