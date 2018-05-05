Совместная конференция АГУ и Уральского университета откроется 7 мая в Абхазии

Темой международной научно-практической конференции станет "Современные проблемы психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в международном образовательном пространстве".

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Международная научно-практическая конференция Абхазского государственного университета и Уральского педагогического университета откроется в Абхазии 7 мая, сказала в интервью радио Sputnik заместитель декана биолого-географического факультета Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Эльза Айба.

© Фото : Российский Союз ректоров Квоты и школьные учителя: ректор АГУ отчитался о поездке в Петербург

"Вот уже на протяжении четырех лет, реализуется договор, который был заключен Абхазским государственным университетом и Уральским педагогическим университетом. Хотелось бы отметить, что достаточно успешно реализуется это соглашение о сотрудничестве, за это время проводились совместные научно-практические конференции по результатам, которых издаются сборники научных трудов. Также нашими студентами проводятся выездные практики в город Екатеринбург", — добавила она.

В рамках заключенного между вузами договора, преподаватели биолого-географического факультета Уральского педагогического университета в качестве научных консультантов оказывают помощь студентам АГУ в написании курсовых работ.

"Также наши преподаватели оказывают помощь при проведении полевых учебных практик", — подчеркнула Айба.

Благодаря соглашению между вузами преподаватели из Абхазии могут повышать свою квалификацию в Екатеринбурге.

"Периодически преподаватели приглашаются в АГУ для чтения различных курсов, это педагогика, психология. Ежегодно наши уральские коллеги оказывают огромную помощь вспомогательной школе, они проводят мастер-классы как для преподавателей вспомогательной школы, так и для родителей у которых есть дети с ограниченными возможностями", — рассказала Айба.

Уральский педагогический университет помогает вспомогательной школе Сухума уже на протяжении двух лет.

"Уральские коллеги оказывают помощь литературой, они завезли большое количество литературы в подарок", — сказала Эльза Айба.

Декан педагогического факультета АГУ, кандидат педагогических наук Людмила Бения отметила, что тема проблем психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в международном образовательном пространстве очень актуальная.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уральские студенты пройдут полевую практику в Абхазии

"География участников очень широкая, здесь и Уральский педагогический университет, и Московский городской университет, вуз из Нефтеюганска и из других городов, такого масштаба конференции у нас еще не было.

Программа очень плотная, это и открытые лекции, различные тренинги, мастер-классы, и, что немаловажно, оказание адресной помощи нуждающимся", — заметила Бения.

7 мая конференция откроется на базе дома отдыха "Солнечный" в Цандрипше, сообщила она.

"8 и 10 мая уже присоединятся наши преподаватели АГУ в том числе преподаватели педагогического факультета. Они будут слушать курсы повышения квалификации и участвовать в конференции", — сказала декан педфака АГУ.

11 мая участники конференции приедут в Абхазский государственный университет.

"На конференции будут организованы круглые столы, семинары. Далее будут открытые лекции и завершится все вручением итоговых документов", — сообщила она.

Среди тем, которые будут обсуждаться в конференции – организация ранней помощи детей с ограниченными возможностями здоровья, современные методы работы с детьми, у которых тяжелые нарушения здоровья.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике, который издается ежегодно, рассказала Людмила Бения.