Жаркий май: как спортсмены готовятся ко второму Сухумскому забегу

О том, как спортсмены из Абхазии и России готовятся ко второму Сухумскому забегу, приуроченному к 9 мая, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

С раннего утра у театральной площади в Сухуме стали собираться организаторы и участники самого жаркого забега этой весны. В этом году количество бегунов увеличилось в два раза. Но, несмотря на это, 500 вакантных мест разлетелись за несколько дней.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский забег

Зарегистрироваться на забег нужно было заранее на сайте Titan-race. Участие в соревнованиях платное – от 200 до 500 рублей. Сегодня же нужно лишь зафиксироваться и получить номера и специальный фиксатор старта и финиша. В "Сухумском забеге" три дистанции: две с половиной, три и десять километров. Спортсмены сами могли выбирать дистанцию.

"Нужно было предварительно зарегистрироваться на сайте Titan-race, выбрать свою дистанцию. А сегодня участникам нужно заполнить бланк, получить стартовый номер и чип", — сказала волонтер Инна Колбая.

Участники регистрируются не очень активно. Из 65 человек, бегающих на дистанции пять километров, к 12 часам получили стартовые номера лишь 20 человек. По словам волонтера, ближе к 13.00 люди начнут активнее приходить.

"Пока еще много времени до закрытия регистрации. Думаю, ближе к часу, спортсменов будет больше", – добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский забег

Не страшен зной

— Можно мне зарегистрироваться? – подходит к стойке для регистрации на площади возле Абхазского драмтеатра участник "Сухумского забега".

Волонтер Инна Колбая протягивает бланк для регистрации и объясняет, как заполнить. Спортсмен быстро записывает свои инициалы и дистанцию, берет стартовый номер и чип и быстро направляется к сени деревьев. Так он спасается от жары.

"Сегодня очень жарко, несмотря на то, что ночью прошел ливень. Но, думаю, что пробегу хорошо", – говорит Рустам Буревич и закрепляет стартовый номер к футболке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский забег

В "Сухумском забеге" Рустам участвует впервые. Дистанцию он выбрал самую длинную – 10 километров. Настроен спортсмен решительно – на победу.

"Занимаюсь спортом. 10 километров – для меня обычная дистанция. На тренировках пробегаю за 44 минуты, сегодня хочу сократить время до 43 минут. "Сухумский забег" – это такая проверка себя на выносливость", – признается он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц о спортивных соревнованиях в Сухуме: главное - безопасность участников

Не для одного Рустама Буревича соревнования стали проверкой себя. Легкоатлетка из Сухума Сатаней Инапшба тоже участвует в "Сухумском забеге", чтобы установить еще один личный рекорд. Бежит Сатаней на дистанции пять километров.

"Чуствую себя отлично! – восклицает Инапшба, – Это моя дистанция. Мне даже не страшно. Я могу пробежать, как 100-метровку. Для меня это нормально. Мой последний рекорд на пять километров – 24 минуты. Хочу хотя бы на одну минуту улучшить свой предыдущий результат".

На первое место молодая спортсменка не рассчитывает – слишком серьезные соперницы.

"С самого начала я знала, что у меня сильные соперницы. Мы с ними давно знакомы, знаю, как они могут бегать. Побеждать как-то даже не планировала. Скорее – это забег для себя", – добавила легкоатлетка.

"Сухумский забег" начинается в 14.00. К этому времени все спортсмены должны были зарегистрироваться и получить свои стартовые номера и фиксаторы.