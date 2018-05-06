Спортивное воскресенье в Сухуме завершилось забегом

Sputnik, Анжелика Бения

В Сухуме 6 мая дали старт новому беговому сезону. Забег "Run sukhum" начинался с брифингов и разминок. Ведущие напоминали бегунам-любителям о дистанциях и маршрутах: один круг – 2,5 километров, два круга – пять километров, четыре – 10 километров. Также спортсменам рекомендовали не стартовать и не финишировать быстро, советовали, пробегая вдоль по набережной, наслаждаться видами.

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Бежим ради семьи

Отдыхающие из Москвы Илья Винокур с супругой Арюной бежали с трехмесячным сыном Семеном, который всю дорогу спал в коляске.

"Мы всегда бежим ради семьи и всей семьей. И Дочка София завоевала сегодня медаль в триатлоне. Самый главный наш стимул – показать детям пример здоровой семьи. Отдыхаем в Абхазии уже второй день. Бесконечно восхищаемся природой. Забегов много, но таких марафонов вдоль красивой набережной нет нигде. Бежали сегодня и фотографировались, выходили в прямой эфир, друзья, знакомые и родные видели с нами эту красоту и поддерживали нас со всех концов света», – сказала Арюна.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский забег

Правильный наркотик

Сухумский забег был без ограничений. В забеге участвовали и параатлеты из общественной коалиции "За равные возможности". По словам председателя ассоциации "Инва-содействие" Алхаса Тхагушева, дистанция была не из легких.

"Участвовали в марафоне, чтобы показать, что и мы можем, участвовали, чтобы привлечь внимание к нашим проблемам, ну и ради кайфа, конечно. Это правильный наркотик здорового образа жизни. Рад был видеть сегодня много детей. Дистанция не большая, только она со съездом, всю дорогу мы работали правой рукой. Мы и в Крыму успешно участвовали в 20-километровом марафоне, только дистанция там была удобнее. Тут местами скат, неровная поверхность, было сложно, но это все ерунда. Мы набили шишки и в следующем году мы будем зубастее, нас будет больше, и мы постараемся не подвести организаторов", – сказал Алхас Тхагушев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский забег

Председатель ассоциации "Инва-содействия" также добавил, что в ближайшем будущем нужно будет готовить команду для участия в триатлоне. Для этого нужны будут специальные гоночные коляски с ручным приводом и хендбайки. Развитие этой дисциплины привлечет еще больше паралимпийцев и паратлетов не только из Абхазии.

Дистанцию в 2,5 километров преодолели и стали первыми Анастасия Самсонова (10 минут) и Станислав Чачибая (8 минут). Первым на дистанции в пять километров были Татьяна Ергунова (23 минуты) и Дмитрий Зинченко (17 минут). Первыми в самой сложной дистанции 10 километров прибежали Юлия Бондарева (48 минут) и Константин Малышев (39 минут).

© Sputnik / Томас Тхайцук Любители и профессионалы: в Сухуме прошли соревнования по триатлону

Если вы решили преодолеть марафон или полумарафон, подготовку стоит начинать примерно за год, тяжело дыша после финиша, советовала и делилась эмоциями бегунья Татьяна Ергунова.

"Я только недавно возобновила тренировки по бегу. Мое дыхание слабее, чем мышцы, поэтому тяжело дышать. Для того чтобы хорошо бежать, нужно годами, без перерывов тренироваться. Для меня возобновление занятий спортом – это попытка упорядочить свою жизнь. Я занимаюсь дизайном. У меня, в основном, сидячая работа. Я поняла, что нужно вернуться к спорту для здоровья, для того, чтобы победить себя прошлую, чтобы быть лучше, чем вчера. Я не рассчитывала сегодня даже на третье место. Теперь мне интересно, как я буду бегать на более длинные дистанции", – сказала Татьяна Ергунова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский забег

Риск для неподготовленных

Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, исключить возможные сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с позвоночником и коленями, консультация врача обязательна, уверена фельдшер скорой помощи Индира Амичба. Речь не только о марафоне, а о занятиях бегом в целом. Если вы никогда не занимались спортом, но хотите начать бегать, не стесняйтесь начинать тренировки "детскими шагами" сказала Амичба.

По ее словам, массово-спортивное мероприятие в Сухуме прошло без серьезных травм, но работы у мед-группы было немало.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский забег

"Сегодня был хороший спортивный день в Сухуме. Все прошло отлично. Спорт – это прекрасно, однако такие марафоны для неподготовленного – риск. Некоторые начинающие спортсмены, как взрослые, так и дети, сегодня, финишируя падали в обморок, получали при падении травмы и ушибы. Нужно до таких серьезных дистанций готовить свой организм. Всем мамочкам советую, чтобы дети занимались спортом. А приводить на марафон детей на день – неправильно", – сказала фельдшер скорой помощи Индира Амичба.

По ее словам, самые важные виды тренировок для бегуна – тренировки выносливости. Если вы только начинаете бегать, то бегите в среднем темпе пока не устанете, потом переходите на шаг, чтобы восстановить силы, затем снова бегите. Желательно, чтобы число тренировок в неделю было не менее трех. Если мышцы слабые, большой риск получить травму возрастает. Так что, не нужно забывать и про общую физическую подготовку и растяжку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский забег

Количество участников "Сухумского забега" увеличилось в два раза всего за год. Первый "Сухумский забег" был проведен в 2017 году. Впервые в Абхазии все те, кто дошли до финиша, получили эксклюзивные медали с абхазской символикой и надписями на абхазском языке.

Организовали спортивные соревнования: Федерация триатлона Абхазии, администрация города Сухум, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, Госкомитет по физической культуре и спорту, Федерация триатлона России, серия стартов "Титан". А информационное агентство и радио Sputnik Абхазия был официальным информационным партнером.

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