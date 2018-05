Май, мир, спорт: как прошел спортивный марафон в Сухуме

О том, как прошел спортивный воскресный марафон в столице, читайте в материале Sputnik.

Воскресный день в Сухуме оказался насыщенным на спортивные события. На этот раз Сухум привлек внимание более 700 профессиональных спортсменов и просто любителей. На набережной Сухума возле Абхазского драмтеатра разбили три площадки для трех видов спорта: триатлона, плавания на открытой воде и массового забега.

С раннего утра к театральной площади начали подтягиваться спортсмены и организаторы. Жаркая майская погода, похоже, никого не испугала. На набережную приходят не только спортсмены, но и обычные люди, которые вместе с бегунами и триатлонистами весело проводят время. Одна из таких Дарья Дорошенко. Она сама не участвует в спортивном мероприятии, но пришла поболеть за пятилетнего сына Олега.

"Настроение хорошее. Атмосфера здесь такая праздничная. Олег бежит километр, я же его поддерживаю. Спортивный марафон в Сухуме – очень круто. Мы за здоровый образ жизни. Он хоть и маленький еще, но все равно уже бегаем, прыгаем. Мероприятие проходит очень весело", – рассказала она во время разминки с сыном.

Сначала триатлон

Началось спортивное воскресенье с триатлона. Этот вид спорта занял все три спортивные площадки: водную, велосипедную и беговую дорожки. Триатлон проходит в Сухуме уже второй раз. Этот диковинный вид спорта все больше и больше привлекает внимание людей.

В 10.00 после разминки и брифинга судья приглашает спортсменов занять исходные позиции. Первыми стартуют дети.

За безопасностью с моря и воздуха следят сотрудники МЧС Абхазии. Пожарно-спасательный вертолет делает круги над сухумским берегом. Зрелище привлекает внимание даже невозмутимых завсегдатаев "Брехаловки".

В 2018 году в триатлоне участвовали 78 профессиональных спортсменов и любителей. В основном все они из России и Донецка. Большинство из них занимаются этим видом спорта профессионально.

В Абхазии же пока еще нет профессиональных триатлонистов. По словам абхазского участника Астамура Мамед-оглы, местные спортсмены показали хорошие результаты, несмотря на то, что пока они относят себя к рядам любителей.

Массово заплыли

За триатлоном последовал первый этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. Здесь уже участников оказалось в разы меньше – всего около 20 человек.

Жаркая майская погода и теплая вода порадовали всех пловцов. Температура морской воды в этом году поднялась до +16. Участники отметили, что уровень соревнования в 2018 году намного вырос. Старт был организован лучше, территория застелена коврами, да и погода способствовала.

Некоторые спортсмены приезжают на Кубок Евразии в Сухум уже второй раз. Одна из таких – профессиональная пловчиха из Москвы Татьяна Романова. Соревнования привлекли ее еще в октябре 2017 года. Тогда в Сухуме прошло закрытие Кубка Евразии.

"Мы приехали сюда со своим тренером, который также принимает участие в заплыве на 4500 метров. Благодаря ему мы часто принимаем участие в таких мероприятиях, и сейчас готовимся к заплыву, который будет проходить в Турции, в Босфорском проливе. Мероприятие было организовано хорошо, но есть небольшие погрешности, и есть куда расти", — поделилась мнением спортсменка из Москвы.

По словам главного судьи заплыва Евгения Скляднева, в Кубке Евразии участвуют больше приезжих, чем местных.

"Но, я надеюсь, что с каждым новым этапом будут принимать участие больше местных жителей. Насколько мне известно, многие спортсмены не успели подготовиться, но планируют принять участие в следующем сезоне", – выразил надежду он.

Забег Победы

Вторая половина дня знаменовалась массовым забегом "Run Sukhum". По словам президента Федерации триатлона республики Бориса Барциц, он организован специально для жителей Абхазии.

"Изначально это мероприятие мы делали для наших соотечественников. В основном в нем принимают участие местные. Цель забега – популяризировать здоровый образ жизни среди жителей Абхазии", – отметил Борис Барциц.

Для участия в забеге нужно было зарегистрироваться заранее на сайте Titan-race. Участие платное – от 200 до 500 рублей. В этом году количество бегунов увеличилось до 500 человек.

"Run Sukhum" в 2018 году приурочен к 9 Мая. Организаторы решили сделать приятное и детям, и взрослым.

"Мы хотели, чтобы наше старшее поколение почувствовало то прекрасное время их молодости, когда они могли встречать праздники так массово и весело. Нас поддерживает военный оркестр. Думаю, такая организация понравилась и детям, и взрослым", – сказал Барциц.

Жаркий забег

"Участники "Сухумского забега", наденьте чип на ногу", – объявляет в 14.45 ведущий спортивного марафона.

Забег "Run sukhum" начинается с брифинга и разминки. Организаторы инструктируют легкоатлетов о дистанциях и маршрутах. После начинается детская разминка под музыку "I Like To Move It". Дети вместе с родителями следуют движениям инструктора – вытягивают руки и прыгают на месте.

Подходим к юному легкоатлету Давиду Сакания. Он бежит, чтобы получить эксклюзивную медаль.

"Мне нравится забег, весело тут. Если я пробегу до финиша, то получу красивую медаль. Всегда буду участвовать, если будут давать медали", – признался он.

Первыми стартуют дети. Родители обступают старт со всех сторон. Среди легкоатлетов самый юный – четырехлетний Руслан Габуния. Он преодолел дистанцию вместе со своим отцом Владимиром Габуния. После забега Руслан не захотел комментировать журналистам. Но, по словам отца, мальчик в восторге и чувствует себя хорошо.

"Мы с Русланом бежим вместе уже второй раз. Оба раза он достойно преодолевает дистанцию. Вместе с нами сейчас бежали еще два его брата – шестилетний Эмир, он занял второе место, и девятилетний Тимур", – сказал отец мальчиков.

В забеге впервые участвовали и параатлеты из общественной коалиции "За равные возможности". Как призналась параатлет Наала Чегия, преодолеть дистанцию было сложно.

"Было сложно. Жара. Но настроение у меня отличное. Я довольна, что смогла участвовать сегодня в празднике спорта", – отметила она.

Сразу после детей стартовали и взрослые на дистанциях два с половиной, пять и десять километров.

Всех спортсменов наградили эксклюзивными медалями с абхазской символикой и надписями на абхазском языке.

Спортивное воскресенье завершилось небольшим концертом с участием абхазских певцов и танцевальной группы "Нартаа".

По словам организатора Бориса Барциц, спортивный праздник прошел хорошо. Участники и гости остались довольными.

Старты в триатлоне впервые провели в Абхазии 15 октября 2017 года. В них тогда приняли участие около 300 человек.

