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Шестерых курсантов Сухумского военного училища наградили медалью 25 лет министерства обороны Абхазии за участие в проекте Возвращение имени и международном лагере Юный патриот.

Абхазских курсантов наградили за участие в "Возвращении имени"

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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С 2016 года курсанты Сухумского военного училища нашли более 70 пропавших в Великой Отечественной войне фронтовиков.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шестерых курсантов Сухумского военного училища наградили медалью "25 лет Министерства обороны Абхазии" за участие в проекте "Возвращение имени" и международном лагере "Юный патриот".

К медалям курсантов представил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария.

"Наши курсанты проявили большую активность и патриотизм. Они добросовестно выполнили свою служебную обязанность, также они прекрасно справляются с учебой. Примерны во всех отношениях. И приказом министра обороны были награждены медалью "25 лет Министерства обороны", – сказал начальник отдела кадров Министерства обороны, полковник Илья Гамисония.

Начальник Сухумского военного училища капитан Алхас Жиба отметил старания курсантов. Они на протяжении двух лет ездили в отдаленные села и искали родственников фронтовиков.

"Ребята участвовали во всех мероприятиях, которые проводили в республике. Они активно занимаются поиском пропавших без вести в Великой Отечественной войне солдат из Абхазии. Они проделали большую работу. И благодаря их старанию были найдены более 70 фронтовиков. Также курсанты были вожатыми в международном лагере "Юный патриот". Они сегодня поощрены за проявленное старание и усердие. В преддверии Дня Победы курсанты Сухумского военного училища были награждены памятными медалями "25 лет Министерства обороны Абхазии", – рассказал Жиба.

Шестерых курсантов Сухумского военного училища наградили медалью 25 лет министерства обороны Абхазии за участие в проекте Возвращение имени и международном лагере Юный патриот.
© Sputnik Сария Кварацхелия
Шестерых курсантов Сухумского военного училища наградили медалью "25 лет министерства обороны Абхазии" за участие в проекте "Возвращение имени" и международном лагере "Юный патриот".

Как признался курсант Юрий Кузнецов, для него честь участвовать в проекте "Возвращение имени".

"Такие патриотические дела должны совершаться. Я и мои товарищи не отнеслись к проекту равнодушно. Проводили очень трудные работы. Ходили по домам, по старым адресам, которые были вписаны в базе данных. Часто по этому адресу уже никто не проживал. Опрашивали соседей, куда переехали", – отметил он.

Всю собранную информацию курсанты передавали родственникам фронтовиков.

"Они были очень тронуты. Некоторые даже поехали на место захоронения своего предка. Для нас очень важно проводить эту работу. Родственники без вести пропавших всегда ждали известия. Некоторые, к сожалению, умерли, так и не узнав ничего о своем отце или деде. Для нас высшая награда – благодарность и радость родственников фронтовиков", – добавил он.

На этом курсанты не останавливаются. Они и сейчас вместе с автором проекта "Возвращение имени" Григорием Скворцовым продолжают находить фронтовиков.

Проект "Возвращение имени" был создан с участием Министерства обороны Абхазии. С 2016 года в рамках проекта было найдено более 70 пропавших без вести фронтовиков.

Sputnik Абхазия стал информационным партнером проекта в 2016 году.

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