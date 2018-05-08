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Возложение цветов к могиле Ю.Н. Воронова

Хаджимба возложил цветы к могиле Юрия Воронова в день его рождения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Доктор исторических наук, профессор Абхазского госуниверситета Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба возложил цветы к могиле государственного деятеля, крупного ученого Юрия Воронова у стен Абхазского государственного музея. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Юрий Николаевич Воронов.
© Фото : из архива Светланы Вороновой
Он был иной. Юрий Воронов

Юрий Воронов родился в селе Цебельда в Абхазии в родовой усадьбе Вороновых "Ясочка" 8 мая 1941 года.

Воронов в 1965 году окончил Ленинградский университет. С 1971 года —кандидат исторических наук, а с 1985 — доктор исторических наук, профессор Абхазского госуниверситета. Возглавлял Цебельдинский историко-культурный заповедник.

В 1990-1995 годах был депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С 1994 по 1995 год — вице-премьер в Совете Министров Абхазии. До своей трагической гибели руководил Конгрессом русских общин в Абхазии.

Юрий Воронов был убит в сентябре 1995 года в Сухуме.

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