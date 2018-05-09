Хаджимба поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны с Днем Победы

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в День Победы поздравил всех ветеранов Великой Отечественной Войны с великой датой, 73-ей годовщиной со дня окончательного разгрома советскими войсками нацистской Германии, сообщается на сайте президента.
Великий подвиг советского народа принес освобождение всему человечеству от мирового зла нацизма и дал возможность будущим поколениям для полноценного развития и продвижения вперед, говорится в поздравительном адресе.
"Мы по праву гордимся тем, что Абхазия выдвинула множество отважных воинов, совершавших в годы войны чудеса храбрости. Из них 22 человека были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Мы обязаны свято чтить память отважных защитников Родины, передавать молодому поколению эстафету великой Победы, прославлять историю немеркнущего подвига! Пусть восторжествуют мир и справедливость на всей планете! Крепкого Вам здоровья, дорогие ветераны! Благополучия и процветания всему народу Республики Абхазия!", — говорится в сообщении президента.
Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.
17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.