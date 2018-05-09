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Праздничный митинг в честь Дня Победы прошел в Гудауте

Праздничный митинг в честь Дня Победы прошел в Гудауте

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (19)
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День Победы 9 мая ежегодно отмечается праздничными мероприятиями во всех районах и городах Республики Абхазия.

ГУДАУТА, 9 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Праздничный митинг состоялся у памятника павшим героям в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Гудауте в среду 9 мая.

Новогоднее поздравление президента Абхазии Рауля Хаджимба
© Фото : АГТРК
Хаджимба поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны с Днем Победы

На торжественном мероприятии присутствовали представители руководства района, военнослужащие Минобороны Абхазии и Седьмой российской военный базы, ученики районных школ и детских садов, ветераны Отечественной войны народа Абхазии и Великой Отечественной Войны, которых в Гудаутском районе осталось всего пять.

"В официальном списке ветеранов числятся семь участников войны — выходцев из Гудауты. Это Иван Григорьев, Алла Старчикова, Степан Вахрушев, Дарат Капба, Андрей Кетия, Рубен Керопян и я. Постоянно здесь проживают всего пятеро из нас", — рассказал председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергея Чакветадзе.

Участники митинги почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в их честь. Жительница Гудауты Лана Айба пришла с фотографией своего деда Хакибея Айба, имя которого широко известно в Абхазии.

Праздничный митинг в честь Дня Победы в Гудауте
© Sputnik
Праздничный митинг в честь Дня Победы в Гудауте

Хакибей Айба был удостоен звания Герою Социалистического Труда, был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени. Во время Великой Отечественной Войны был в составе 426-го артиллерийского полка 6-й танковой армии в должности политрука, он освобождал Венгрию, Чехословакию, Австрию.

"Дедушка воевал на Волховском фронте, прошел практически всю Европу, а война для него закончилась только в 1947 году в Китае после русско-японской войны. К сожалению, уже второй год его нет с нами. Он дожил до 98 лет", — рассказала внучка Хакибея Айба.

Гордо держал в руках фотографию своего деда Максима Бигвава ученик белореченской школы Ахра Бигвава. Он рассказал, когда умер его дед, ему было всего четыре года, но запомнил его как доброго и мягкого человека.

Михаил Авидзба
© Sputnik
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В честь ветеранов и в память о тех, кто не дожил до наших дней, на митинге прозвучали не только теплые поздравления, но и песни, стихотворения в исполнении учеников районных школ. Особое умиление среди людей вызвало выступление учеников гудаутского детского сада "Абырлаш", которые в военных фуражках и с георгиевской ленточкой на груди спели песню Булата Акуджава "Мы за ценой не постоим". 

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (19)



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