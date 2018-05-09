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Встреча ветеранов ВОВ с президентом Абхазии

Президент Абхазии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (19)
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Ежегодно 9 мая во всех районах и городах Абхазии отмечается День Победы Советской армии в Великой Отечественной войне.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Президент Рауль Хаджимба встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Абхазии, и поздравил их с Днем Победы, сообщается на официальном сайте президента.

"Мы отмечаем знаменательную дату, в которой соединяются и радость, и печаль. Это праздник, который 73 года назад объединил народы всей нашей планеты. Дорогие ветераны, Вы лучше других знаете, какой ценой далась эта Победа. Мы склоняем головы перед памятью миллионов жертв страшной войны. Мы счастливы, что можем лично поздравить вас с этим днем. Нам хочется, чтобы еще многие годы мы отмечали великий праздник вместе с вами", – сказал президент в своей поздравительной речи.

Руаль Хаджимба отметил роль Абхазии в организации обороны Кавказа. 

"Благодаря усилиям частей 46-ой армии, а также местных истребительных батальонов враг был не только остановлен, но и отброшен на исходные рубежи. Впоследствии планы гитлеровских войск по овладению Кавказом были окончательно сорваны Прошлым летом в высокогорном селе Псху с воинскими почестями были преданы земле останки 33 красноармейцев, погибших под беспощадным вражеским огнем в 1942 году, – констатировал он.

Президент встретился с ветеранами ВОВ
Пресс-служба президента Абхазии
Президент встретился с ветеранами ВОВ

Поисковые экспедиции должны быть продолжены, чтобы все солдаты, сложившие головы, нашли упокоение. Вечная память героям, не жалевшим себя в битве с врагом".

Председатель республиканского Совета ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шония поздравил своих боевых товарищей и всех граждан Абхазии с праздником Победы.

"Поздравляю всех, кто держал оружие в руках и защищал Родину. Дай Бог, чтобы больше никогда не было таких страданий. Процветания и мира нашей земле", — пожелал Алексей Шония.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (19)

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