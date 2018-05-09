13:35 09 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату

Память погибших в Великой Отечественной почтили в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (19)
24 0 0

В церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, потомки погибших, руководство республики и общественность.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Сухуме, к мемориалу Неизвестному солдату возложили цветы.

Встреча ветеранов ВОВ с президентом Абхазии
© Sputnik
Президент Абхазии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

На набережной столицы звучали песни военных лет, а количество людей желающих положить цветы к памятнику было настолько велико, что площадь перед мемориалом и набережная были заполнены людьми.

Помимо участников Великой Отечественной сюда пришли внуки и правнуки погибших на фронте и родственники тех, кто благополучно вернулся домой, но не встретил очередной праздничный день.

"Я хочу пожелать всем мира, чтоб у вас все было хорошо. Очень жаль, что участников войны, наших товарищей с каждым годом становится меньше, если несколько лет назад нас было больше трехсот, но сейчас очень мало осталось", — сказал ветеран войны Илья Ачба.

После возложения цветов состоялся митинг, на котором выступил вице-президент Абхазии Виталий Габния.

Он отметил, что из 55 тысяч которые отправились на войну погибли 17 тысяч человек, что выходцы из Абхазии доблестно воевали во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны.

"Дорогие ветераны, вы являетесь символами Великой Победы, с праздником!", — сказал вице-президент.

Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский зачитал послание президента России Владимира Путина, который поздравил ветеранов и весь народ Абхазии с 73-ей годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (19)

По теме

Дерзкий парень из Абхазии: боевой путь Михаила Авидзба
Прошла боевое крещение: письмо летчицы Мери Авидзба родителям
Президент Абхазии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Праздничный митинг в честь Дня Победы прошел в Гудауте



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Пакеты с бриллиантами, изъятые у пассажира авиарейса Дубай-Баку
    "Бриллиантовая нога"

    Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Встреча Александра Лукашенко с руководством китайской корпорации СИТИК Групп
    Гарантированное сотрудничество

    Александр Лукашенко дал гарантии Китаю на собственность в Беларуси. Минск рассчитывает на развитие сотрудничество с КНР по совместным проектам.

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

  • Открытие надгробного памятника ветерану ВОВ Александру Дуке
    В память о герое

    В Кишиневе установили памятник на могиле Александра Дуки, ветерана Великой Отечественной войны, участника пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

  • Хамид Саматов
    История одной семьи

    В годы Второй мировой войны кузнец из Ташкента с женой воспитали 13 детей-сирот, эвакуированных с линии фронта, а после войны они приютили еще нескольких малышей.

  • Возложение цветов и венков к Бронзовому солдату 9 мая
    Не их Победа

    Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Пакеты с бриллиантами, изъятые у пассажира авиарейса Дубай-Баку
    "Бриллиантовая нога"

    Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мальчик на праздничном мероприятии в Сеуле, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
"Бессмертный полк" в городах Европы, Америки и Азии
Прошла боевое крещение: письмо летчицы Мери Авидзба родителям
Прошла боевое крещение: письмо летчицы Мери Авидзба родителям
Куда пойти 9 мая в Абхазии
Куда пойти 9 Мая в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia