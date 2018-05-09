Память погибших в Великой Отечественной почтили в Сухуме

В церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, потомки погибших, руководство республики и общественность.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Сухуме, к мемориалу Неизвестному солдату возложили цветы.

© Sputnik Президент Абхазии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

На набережной столицы звучали песни военных лет, а количество людей желающих положить цветы к памятнику было настолько велико, что площадь перед мемориалом и набережная были заполнены людьми.

Помимо участников Великой Отечественной сюда пришли внуки и правнуки погибших на фронте и родственники тех, кто благополучно вернулся домой, но не встретил очередной праздничный день.

"Я хочу пожелать всем мира, чтоб у вас все было хорошо. Очень жаль, что участников войны, наших товарищей с каждым годом становится меньше, если несколько лет назад нас было больше трехсот, но сейчас очень мало осталось", — сказал ветеран войны Илья Ачба.

После возложения цветов состоялся митинг, на котором выступил вице-президент Абхазии Виталий Габния.

Он отметил, что из 55 тысяч которые отправились на войну погибли 17 тысяч человек, что выходцы из Абхазии доблестно воевали во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны.

"Дорогие ветераны, вы являетесь символами Великой Победы, с праздником!", — сказал вице-президент.

Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский зачитал послание президента России Владимира Путина, который поздравил ветеранов и весь народ Абхазии с 73-ей годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.