Со слезами на глазах: День Победы в Великой Отечественной отметили в Сухуме

Традиционно День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Абхазии отмечается повсеместно. В столице республики прошли сразу несколько мероприятий посвященных 73-й годовщине Победы.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Празднования в Сухуме начались с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на набережной. Ежегодно сюда приходят участники самой масштабной и кровопролитной войны в XX веке, родные погибших, руководство республики.

Парад

Отпраздновать один из самых главных праздников – 9 Мая на набережной Сухума собрались люди со всех концов Абхазии. Многие из них – это потомки тех, кто принес Победу в Великой Отечественной.

Для самых главных гостей – ветеранов недалеко от памятника Неизвестному солдату расставили стулья, откуда они наблюдали за празднованием. Люди подходили к ним, дарили цветы, благодарили за Победу и поздравляли с этим днем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня Победы

Парад – неотъемлемая часть праздничных мероприятий. Торжественным маршем под музыку сводного оркестра Минобороны Абхазии и Минобороны России по набережной столицы прошли военные абхазской армии, служащие Седьмой российской военной базы, Пограничное управление ФСБ России в Абхазии, учащиеся Сухумского общевойскового командного училища.

В параде Победы приняли участие более 500 военнослужащих.

Не смотря на свои 96 лет, участник Великой Отечественной войны Илья Ачба полон сил, он сказал, что собирается пригласить журналистов на свой столетний юбилей.

"У нас все отлично, сегодня нас встречал президент. Я хочу дотянуть до ста лет и пригласить вас на свой юбилей. Этот день самый важный для нас, 9 Мая я встречал в госпитале в Тбилиси куда я попал после полученного ранения на фронте", — рассказал он.

Все кто пришел на празднование 9 Мая могли отведать пищу приготовленную на полевой кухне. Люди с удовольствием пробовали фронтовую кашу, угощались чаем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полевая кухня

"Фронтовая кухня очень вкусная, мы хотим проникнуться и узнать больше о том времени, когда шла война, что ели наши бойцы. Поздравляю всех людей с этим замечательным праздником, для нас этот день один из самых важных", — сказала пришедшая на праздник Елена.

С праздником Победы народ Абхазии поздравил и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"День Победы это часть нашей большой великой истории и благодаря тому подвигу, который был совершен нашими дедами, сегодня у нас есть возможность жить, созидать, думать о будущем. Мы все помним, что мы жили в одном большом государстве в единой стране, и все как один встали на защиту родины. Сегодня мы хотим поблагодарить всех ветеранов за их подвиг, который они совершили, поздравить их, и вспомнить всех, кто отдал жизни за достижение этой победы", — сказал Кове.

"Бессмертный полк"

Проведение акции "Бессмертный полк стало уже традицией празднования 9 Мая в Абхазии. Как и в прошлые годы, это событие собрало огромное количество людей, державших в руках фотографии своих близких, погибших во время войны, пропавших без вести, или благополучно вернувшихся домой, но которых уже нет на этом свете. Екатерина Трунева пришла на акцию с фотографией отца — Ефима Трунева.

"Это мой отец, он — часть войны, был обыкновенным солдатом и летчиком. В 1944 году его ранили под Вязьмой, после ранения он начал работать в штабе разведчиком, он дошел до Берлина. На вором этаже Рейхстага был ранен, контужен, в 1945 году чуть раньше 9 Мая он вернулся домой. В 1946 году родилась я, отец мой прожил 63 года", — подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бессмертный полк

Ефим Трунев был награжден медалями "За отвагу" и "За взятие Берлина".

Другой участник акции Алмасхан Эбжноу пришел на "Бессмертный полк" со своими детьми.

"Дети держат фотографии прадеда и его брата, которые воевали в Великой Отечественной войне, мы решили прийти и принять участие в акции", — подчеркнул он.

Он добавил, что память о подвиге участников войны никогда не должна забываться.

Велопробег

Ежегодно 9 Мая проводится велопробег "Спасибо за Победу", организованный Россотрудничеством при поддержке Посольства России в Абхазии и помощи администраций Сухума и Гулрыпшского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Велопробег посвященный Дню Победы

Традиционно маршрут участников велопробега пролегает от Сухума до Гулрыпша, 40 велосипедистов возложат цветы к братской могиле воинов в Гулрыпше и у памятника павшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Мачара.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.