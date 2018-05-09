17:00 09 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Празднование Дня Победы

Со слезами на глазах: День Победы в Великой Отечественной отметили в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3310

Традиционно День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Абхазии отмечается повсеместно. В столице республики прошли сразу несколько мероприятий посвященных 73-й годовщине Победы.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Празднования в Сухуме начались с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на набережной. Ежегодно сюда приходят участники самой масштабной и кровопролитной войны в XX веке, родные погибших, руководство республики.

Парад

Отпраздновать один из самых главных праздников – 9 Мая на набережной Сухума собрались люди со всех концов Абхазии. Многие из них – это потомки тех, кто принес Победу в Великой Отечественной.

Для самых главных гостей – ветеранов недалеко от памятника Неизвестному солдату расставили стулья, откуда они наблюдали за празднованием. Люди подходили к ним, дарили цветы, благодарили за Победу и поздравляли с этим днем.

Празднование Дня Победы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня Победы

Парад – неотъемлемая часть праздничных мероприятий. Торжественным маршем под музыку сводного оркестра Минобороны Абхазии и Минобороны России по набережной столицы прошли военные абхазской армии, служащие Седьмой российской военной базы, Пограничное управление ФСБ России в Абхазии, учащиеся Сухумского общевойскового командного училища.

В параде Победы приняли участие более 500 военнослужащих. 

Не смотря на свои 96 лет, участник Великой Отечественной войны Илья Ачба полон сил, он сказал, что собирается пригласить журналистов на свой столетний юбилей.

"У нас все отлично, сегодня нас встречал президент. Я хочу дотянуть до ста лет и пригласить вас на свой юбилей. Этот день самый важный для нас, 9 Мая я встречал в госпитале в Тбилиси куда я попал после полученного ранения на фронте", — рассказал он.

Все кто пришел на празднование 9 Мая могли отведать пищу приготовленную на полевой кухне. Люди с удовольствием пробовали фронтовую кашу, угощались чаем.

Полевая кухня
© Sputnik / Томас Тхайцук
Полевая кухня

"Фронтовая кухня очень вкусная, мы хотим проникнуться и узнать больше о том времени, когда шла война, что ели наши бойцы. Поздравляю всех людей с этим замечательным праздником, для нас этот день один из самых важных", — сказала пришедшая на праздник Елена.

С праздником Победы народ Абхазии поздравил и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"День Победы это часть нашей большой великой истории и благодаря тому подвигу, который был совершен нашими дедами, сегодня у нас есть возможность жить, созидать, думать о будущем. Мы все помним, что мы жили в одном большом государстве в единой стране, и все как один встали на защиту родины. Сегодня мы хотим поблагодарить всех ветеранов за их подвиг, который они совершили, поздравить их, и вспомнить всех, кто отдал жизни за достижение этой победы", — сказал Кове.

"Бессмертный полк"

Проведение акции "Бессмертный полк стало уже традицией празднования 9 Мая в Абхазии. Как и в прошлые годы, это событие собрало огромное количество людей, державших в руках фотографии своих близких, погибших во время войны, пропавших без вести, или благополучно вернувшихся домой, но которых уже нет на этом свете. Екатерина Трунева пришла на акцию с фотографией отца — Ефима Трунева.

"Это мой отец, он — часть войны, был обыкновенным солдатом и летчиком. В 1944 году его ранили под Вязьмой, после ранения он начал работать в штабе разведчиком, он дошел до Берлина. На вором этаже Рейхстага был ранен, контужен, в 1945 году чуть раньше 9 Мая он вернулся домой. В 1946 году родилась я, отец мой прожил 63 года", — подчеркнула она. 

Бессмертный полк
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бессмертный полк

Ефим Трунев был награжден медалями "За отвагу" и "За взятие Берлина".

Другой участник акции Алмасхан Эбжноу пришел на "Бессмертный полк" со своими детьми.

"Дети держат фотографии прадеда и его брата, которые воевали в Великой Отечественной войне, мы решили прийти и принять участие в акции", — подчеркнул он.

Он добавил, что память о подвиге участников войны никогда не должна забываться.

Велопробег 

Ежегодно 9 Мая проводится велопробег "Спасибо за Победу", организованный Россотрудничеством при поддержке Посольства России в Абхазии и помощи администраций Сухума и Гулрыпшского района.

Велопробег посвященный Дню Победы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Велопробег посвященный Дню Победы

Традиционно маршрут участников велопробега пролегает от Сухума до Гулрыпша, 40 велосипедистов возложат цветы к братской могиле воинов в Гулрыпше и у памятника павшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Мачара. 

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Пакеты с бриллиантами, изъятые у пассажира авиарейса Дубай-Баку
    "Бриллиантовая нога"

    Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Встреча Александра Лукашенко с руководством китайской корпорации СИТИК Групп
    Гарантированное сотрудничество

    Александр Лукашенко дал гарантии Китаю на собственность в Беларуси. Минск рассчитывает на развитие сотрудничество с КНР по совместным проектам.

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

  • Открытие надгробного памятника ветерану ВОВ Александру Дуке
    В память о герое

    В Кишиневе установили памятник на могиле Александра Дуки, ветерана Великой Отечественной войны, участника пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

  • Хамид Саматов
    История одной семьи

    В годы Второй мировой войны кузнец из Ташкента с женой воспитали 13 детей-сирот, эвакуированных с линии фронта, а после войны они приютили еще нескольких малышей.

  • Возложение цветов и венков к Бронзовому солдату 9 мая
    Не их Победа

    Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Пакеты с бриллиантами, изъятые у пассажира авиарейса Дубай-Баку
    "Бриллиантовая нога"

    Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мальчик на праздничном мероприятии в Сеуле, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
"Бессмертный полк" в городах Европы, Америки и Азии
На подходе к Крымскому мосту испытали беспилотные автомобили
Беспилотные автомобили испытали на Крымском мосту
Куда пойти 9 мая в Абхазии
Куда пойти 9 Мая в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia