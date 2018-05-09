9 мая 1993 года: жители Сухума убегали от обстрелов в День Победы

Пенсионерка Людмила Тарнава, оставшаяся в оккупированном Сухуме пишет, что в городе нет продуктов питания.

"Сегодня воскресенье, да еще и праздник. Пошла на рынок. Пешком. Ничего там нет – люди хватают что есть и поскорей убегают домой. Из-за риска попасть под обстрел выросли еще больше цены на все. Картофель уже 200 рублей. Скоро будет и 300. А кукуруза уже 130 рублей, когда я покупала месяц назад по 70. Видимо, все хорошее люди уже распродали у себя. На что же будут они дальше жить. Потом завыла сирена, люди стали разбегаться по домам. Побежала трусцой домой и я. От рынка до "Колоса" почти бегом. Был обстрел, летали осколки, а улица Эшба такая открытая, без больших зданий. Так и прибежала домой, купив на рынке лишь зелень. А во дворе сидят соседи и – новость: утром убили соседа Саная. На передовой, сказали. У него жена и двое мальчишек. Кажется, еще оба дошкольники. Вот так! А мне страшно, еще придут мне мстить, хотя я ни в чем неповинна", – опасается она.

Тарнава говорит, что утром по телеканалу "Вести" передали репортаж Кристиана Бжания. В нем он опроверг утверждения грузинской стороны, что абхазские войска обстреляли гарнизон России возле Сухума.

"Он сказал, что обстрел произвела грузинская сторона из села Яштуха с провокационной целью. Кому верить? Но провокации, правда, могут быть любые!", – пишет пенсионерка.

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