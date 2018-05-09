"Кубок Победы" разыграли на скачках в Дурипше

ГУДАУТА, 9 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Кубок в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне разыграли на конноспортивных соревнованиях в Дурипше в среду 9 мая, передает с места события корреспондент Sputnik.

В заезде на четыре тысячи метров участвовали семь жокеев на чистокровных лошадях местной породы. С момента старта в лидеры выбился внук заслуженного конника Абхазии Ардона Голандзия, молодой наездник Инал Голандзия, который сумел сохранить преимущество и победить в заезде на лошади по прозвищу Иприт, принадлежащей Никите Чкок.

© Sputnik Бадри Есиава Скачки в селе Дурипш

Победитель заезда, который выступил за село Звандрипш, получил кубок от администрации Гудаутского района.

Второе место в заезде на четыре тысячи метров занял Тимур Чхабелия из Ачандары, третье — Артем Падучев из Джирхвы.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море в годы Великой Отечественной войны, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.