Били сильно, но аккуратно: соревнования по поло прошли в Дурипше

Конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне состоялись в селе Дурипш Гудаутского района в среду 9 мая. О том, кто победил в поло и как прошло состязание, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Эмоциональный тайм

Каждый год в День Победы 9 мая в Гудаутском районе проходят конноспортивные соревнования. На этот раз они состоялись в селе Дурипш, куда по традиции пришли сотни людей.

В состязаниях по поло за первое место боролись команды из сел Ачандара и Звандрипш. Это соревнование было посвящено мастеру спорта Абхазии Денису Кварчелия.

После того как прозвучал свисток арбитра, наездники ринулись в "атаку". На первых же минутах ачандарцы сумели перехватить инициативу и забить несколько голов, но их соперники не собирались уступать.

Разрыв в три очка команда из Звандрипша сократила до одного уже к середине первого тайма.

Каждая "атака" с обеих сторон по направлению к воротам соперника сопровождалась громкими криками и звонкими свистами, что подбадривало не только самих жокеев, но и их скакунов, из-под копыт которых куски земли поднимались на несколько метров в воздух.

Обменявшись голами, наездники ушли на перерыв при счете 5:4 под аплодисменты болельщиков.

© Sputnik Бадри Есиава Конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Еще круче

Минимальный разрыв в счете обещал еще более зрелищную игру во втором тайме, что и произошло. Пыл команд не иссяк во время перерыва, а, напротив, усилился.

Преимущество было снова у ачандарцев, и они уверенно его удерживали. К середине завершающего тайма разрыв по-прежнему был в три очка, а игра становилась еще жестче. Наездники боролись за каждый мяч, не жалея ни себя, ни своих лошадей.

Порой, пытаясь не упустить возможность забить гол, под руку попадались соперники и даже игроки своей команды. Били сильно, но аккуратно.

Несмотря на преимущество в счете, досадной ошибкой стал промах ачандарцев, когда один из наездников вплотную подъехал к воротам соперника и перебросил мяч поверх ворот.

К последним минутам встречи разрыв в счете был минимальным. Команды бились до победного конца и буквально пытались использовать каждый шанс. Судья дает сигнал об окончании матча и объявляет победителями команду из Ачандары. Счет 11:9.

Победителям вручили переходящий кубок, грамоты и денежное вознаграждение. Третье место заняла команда из села Куланырхуа.