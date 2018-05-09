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Конноспортивные состязания в Дурипше

Ачандара—чемпион: скачки завершились в Дурипше

В Абхазии
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (34)
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В селе Дурипш Гудаутского района состоялись конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

ГУДАУТА, 9 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Команда из села Ачандара заняла первое место на ежегодных конноспортивных соревнованиях в Гудауте, итоги двухдневного результата объявил председатель Комитета по конному спорту Гудаутского района Джарназ Бения в среду 9 мая.

Конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
© Sputnik Бадри Есиава
Били сильно, но аккуратно: соревнования по поло прошли в Дурипше

"Все с нетерпением ждут результатов, понимаю. Не буду вас томить и объявлю победителей. Со 137-ю баллами третье место занял Дурипш, второе — Лыхны со 142 баллами и чемпионом соревнований становится команда из Ачандары со 175-ю баллами",- зачитал результаты Бения.

Всего за два дня провели семь скачек, турниры по метанию дротиков и поло, состязания по джигитовке и рубке, рассказал корреспонденту Sputnik Джарназ Бения и подчеркнул, что программа соревнований, как всегда, была насыщенной.

Помимо кубков и денежных вознаграждений от комитета, добавил он, многие жители района проявили частную инициативу и вручили победителям в нескольких дисциплинах конверты с деньгами и подарки.

"Например, для победителя в джигитовке наш земляк Батал Ардзинба передал черную бурку, от представителей фамилии Хагба в честь Заслуженного деятеля искусств Анатолия Хагба денежное вознаграждение вручили победителю заезда на четыре километра. Также в память о пропавшем без вести во время Великой Отечественной Войны Адаме Агрба его однофамильцы вручили конверт с деньгами победителю в заезде на 1200 метров", —  рассказал Бения.

В дисциплинах по конному поло первое место заняла Ачандара, второе — Звандрипш, а третье — Куланырхва.

В метании дротиков победителем стала команда из села Куланырхва, серебро взяла Джырхва, а бронзу наездники из села Аацы.

Праздничный митинг в честь Дня Победы прошел в Гудауте
© Sputnik
Праздничный митинг в честь Дня Победы прошел в Гудауте

В рубке лучше всех себя проявились сразу два жокея. Ими стали Шамиль Аргун из Куланырхвы и Тенгиз Чичба из Ачандары, которые завершили состязание за 10 секунд. Вторым и третьим стали Саид Тванба из Дурипша и Сират Арсия из Лыхны.

Золото и серебро в дисциплине по джигитовке заняли выходцы из села Куланырхва Мераб Аргун и Виталий Агрба. Третье место завоевал Гулария Баграт из Ачандары.

Конноспортивные соревнования в селе Дурипш завершились народными танцами, а Государственный флаг Абхазии, который в течение двух дней украшал ипподром, передали президенту Федерации конного спорта Абхазии Аслану Камлия с надеждой на то, что влаг принесет удачу наездникам, выступающим за Абхазию на предстоящих скачках на приз президента России 10 июня в Москве.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море в годы Великой Отечественной войны, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.
17 тысяч 430 человек не вернулись домой.

Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (34)

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