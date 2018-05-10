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Могила Ивана Филоненко

Найти и не потерять: могилу советского бойца обнаружили в Абхазии

© Фото : Предоставлено Александром Гузевым
В Абхазии
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (35)
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Россиянин пять лет искал могилу своего дяди, погибшего во время Великой Отечественной войны на Санчарском перевале.

Сухум, 9 мая – Sputnik. Накануне Дня Победы, 7 мая, в Абхазии было найдено место захоронения советского солдата Ивана Филоненко, родственники которого искали могилу красноармейца на протяжении пяти лет.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия
Живой: письмо красноармейца Виктора Таркил сестрам

Иван Филоненко, родной дядя Александра Гузева, в 1941 году был призван на фронт из Украины. В 1942 году в ходе операции на Санчарском перевале он был убит. С тех пор родные даже не знали точного места захоронения бойца. 

Пять лет назад племянник героя Александр Гузев вновь приступил к поискам. В электронной базе данных нашел некоторые документы, но они только подтверждали факт гибели. Место захоронения не указывалось.

В этом году, накануне Дня Победы, Александр возобновил свои поиски и в "Одноклассниках" наткнулся на информацию о дяде. В одной из групп он нашел кадры реконструкции места захоронения советских бойцов и увидел имя родственника.

"Буквально 7 мая, к празднику, я решил еще раз попытаться найти информацию о дяде. Я ввел название полка, и в первой же ссылке вышла группа в "Одноклассниках" с данными о 25 пограничном полке Санчарского перевала.  Пролистывая фотографии, на одной я увидел фамилию и имя дяди и был шокирован", — рассказал племянник.

Страница была создана экспедиционной группой, которая уже не первый год занимается раскопками и поиском мест захоронения героев Великой Отечественной Войны. Николай Медвенский, замдиректора Государственного музея Боевой Славы Абхазии — один из ее участников.

"В июле 2017 года начальник пограничной заставы села Псху показал нам военное захоронение солдат 25-го полка, которые погибли в сентябре 1942 года в боях за освобождение Псху. Могила была установлена в 1987 году и за это время пришла в упадок. Мы решили привести ее в порядок. Сделали. Выложили фотографии с места и забыли. И вот, 7 числа мне пришло письмо от  Александра, который рассказал мне о том, что среди имен на могиле увидел имя своего дяди", — рассказал Николай.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Кварацхелия Сария
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По словам Медвенского, ежегодно родственники без вести пропавших воинов Санчарского направления обращаются к специалистам с просьбой о предоставлении информации.

"Не всех можно найти, но даже такие единичные случаи говорят о том, что мы работаем не зря", — сказал Николай.

Обсудив детали, Николай и Александр договорились о встрече в Абхазии и совместной поездке к могиле на Псху.

По словам Александра, он сразу сообщил о находке своей семье и позвонил родственникам на Украину, откуда был родом боец Иван Филоненко. Этим летом он вместе с 16-летним сыном собирается посетить могилу дяди в Абхазии.

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (35)

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