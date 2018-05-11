Авария произошла в Сухуме, водитель доставлен в больницу

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 мая в 16:40 недалеко от Сухумского вокзала.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Автомобиль Nissan Patrol столкнулся с ВАЗ-2106 недалеко от Сухумского вокзала 10 мая, рассказали в интервью Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"Автомобиль Nissan Patrol под управлением водителя Хибба Джарназа 1949 года рождения, двигался по улице Дзидзария со стороны центра города в направлении "Нового" района в пути следования напротив ж/д вокзала совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106", — отмечает МВД.

После столкновения автомобиль Nissan Patrol выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной Toyota M-II, стоявшей на светофоре по направлению к центру города.

"Далее, по инерции, выехав на правую сторону тротуара по ходу движения, произошло столкновение автомобиля Nissan Patrol с неподвижным препятствием — столб электропередач", — подчеркнули в пресс-службе МВД.

В результате ДТП водитель Джарназ Хибба был помещен в Центральную Республиканскую больницу.

По результатам обязательного медосвидетельствования водитель Джарназ Хибба был трезв, сообщили в ведомстве.