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Авария произошла в Сухуме, водитель доставлен в больницу

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 мая в 16:40 недалеко от Сухумского вокзала.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Автомобиль Nissan Patrol столкнулся с ВАЗ-2106 недалеко от Сухумского вокзала 10 мая, рассказали в интервью Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"Автомобиль Nissan Patrol под управлением водителя Хибба Джарназа 1949 года рождения, двигался по улице Дзидзария со стороны центра города в направлении "Нового" района в пути следования напротив ж/д вокзала совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106", — отмечает МВД.

После столкновения автомобиль Nissan Patrol выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной Toyota M-II, стоявшей на светофоре по направлению к центру города.

"Далее, по инерции, выехав на правую сторону тротуара по ходу движения, произошло столкновение автомобиля Nissan Patrol с неподвижным препятствием — столб электропередач", — подчеркнули в пресс-службе МВД.

В результате ДТП водитель Джарназ Хибба был помещен в Центральную Республиканскую больницу.

По результатам обязательного медосвидетельствования водитель Джарназ Хибба был трезв, сообщили в ведомстве.




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