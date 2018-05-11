13:39 11 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Габлия Робестан

Робестан Габлия возглавил Госуправление Абхазии по транспорту

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
184 0 0

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о начальнике Госуправления по транспорту в четверг 10 мая.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Президент Абхазии назначил Робестана Габлия начальником Госуправления Абхазии по транспорту, сообщает официальный сайт президента страны.

"Назначить начальником Государственного управления Республики Абхазия по транспорту Габлия Робестана Ивановича", – говорится в Указе.

24 апреля 2018 года президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия.

Нового главу правительства республики Геннадия Гагулия президент представил министрам в среду 25 апреля.

Хаджимба поручил министрам продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава.

Указы о назначениях членов нового состава Кабинета Министров Абхазии президент начал подписывать 25 апреля. 8 мая 2018 года Рауль Хаджимба назначил последнего министра, и состав Кабмина был окончательно сформирован.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
    Хорошо и даже лучше

    Азербайджанская экономика растет, опережая ожидания, в связи с чем международные финансовые институты вынуждены внести поправки в свои прогнозы.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

  • Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, архивное фото
    "Зеленый" район

    Толебийский район Южно-Казахстанской области, где проживают около 120 тысяч человек, в ближайшие пять лет планирует полностью обеспечить себя "зеленой" электроэнергией.

  • Председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан во время выступления на международной конференции по случаю 25-летия национальной валюты
    Повод для гордости

    Председатель Национального банка Швейцарии заявил, что кыргызстанцы имеют все основания гордиться своей валютой.

  • Самолет Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Президентский вояж

    Президент Беларуси Александр Лукашенко на следующей неделе посетит Сочи, где встретится с Владимиром Путиным, а затем отправится в Душанбе.

  • Инчукалнское газохранилище
    В шаге от кризиса

    В Латвии в прошедшем отопительном сезоне едва не наступил энергетический кризис, заявил председатель правления Latvijas gaze.

  • Ребенок пьет лимонад, архивное фото
    Недетский напиток

    В Сейме Литвы предложили запретить продажу "детского шампанского" и других продуктов, которые похожи на алкоголь.

  • Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
    Дружба дружбой…

    Отношения между Молдовой и Румынией находятся на историческом максимуме, однако объедение двух стран исключено, заявил премьер Павел Филип.

  • Инвестиции
    Вода и туризм

    Саудовская Аравия хочет инвестировать в проекты Таджикистана - в Душанбе прошел инвестиционный форум с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

  • Уборка урожая зерновых на полях
    Под собственным брендом

    В Узбекистане в ближайшие месяцы должен появиться собственный узнаваемый бренд сельскохозяйственной техники.

  • Паспорт США
    "Правильный" паспорт

    Кому в Эстонии хотят разрешить иметь двойное гражданство? Депутаты парламента выступили с инициативой внести поправки в законодательство.

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
    Хорошо и даже лучше

    Азербайджанская экономика растет, опережая ожидания, в связи с чем международные финансовые институты вынуждены внести поправки в свои прогнозы.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Наряды и ковровая дорожка: открылся 71 Каннский международный кинофестиваль
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Ночная игра: Путин сыграл в хоккей
Массовые виды вооружения армий СССР и Германии накануне войны
Массовое вооружение СССР и Германии в годы войны

Соцсети

Sputnikabkhazia