Робестан Габлия возглавил Госуправление Абхазии по транспорту

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о начальнике Госуправления по транспорту в четверг 10 мая.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Президент Абхазии назначил Робестана Габлия начальником Госуправления Абхазии по транспорту, сообщает официальный сайт президента страны.

"Назначить начальником Государственного управления Республики Абхазия по транспорту Габлия Робестана Ивановича", – говорится в Указе.

24 апреля 2018 года президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия.

Нового главу правительства республики Геннадия Гагулия президент представил министрам в среду 25 апреля.

Хаджимба поручил министрам продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава.

Указы о назначениях членов нового состава Кабинета Министров Абхазии президент начал подписывать 25 апреля. 8 мая 2018 года Рауль Хаджимба назначил последнего министра, и состав Кабмина был окончательно сформирован.