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Депутат Верховного Совета Абхазии Юрий Воронов. Архивное фото.

11 мая 1993 года: депутаты рассказали о встречах в Парламенте Великобритании

© Sputnik . Юрий Абрамочкин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (271)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия":

"11 мая состоялась встреча депутатов Верховного Совета Республики Абхазия Юрия Воронова и Станислава Лакоба, недавно вернувшихся из поездки в Великобританию, с научной и творческой интеллигенцией, журналистами Абхазии. Депутаты рассказали о своих встречах и беседах в Парламенте Великобритании, о выступлениях на научной конференции по проблемам Кавказа, в которой принимали участие ученые из различных стран мира, о поездке в Шотландию с посещением Килмарнока – города-побратима столицы Абхазии. Немало было сказано о контактах с представителями Северокавказского центра в Лондоне, возникшего по инициативе абхазской диаспоры и возглавляемого Константином Капба. По мнению депутатов – участников поездки, на происходящее в Абхазии многие теперь, глядя из Лондона, смотрят иначе, чем еще несколько месяцев назад. Пресловутый имидж Шеварднадзе в глазах многих и многих политиков и политологов давно потускнел. Приходит понимание того, что проблему не решить без учета права абхазского народа на самоопределение. Депутаты ответили на многочисленные вопросы присутствующих"

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (271)



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