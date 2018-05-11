11 мая 1993 года: депутаты рассказали о встречах в Парламенте Великобритании

Из газеты "Республика Абхазия":

"11 мая состоялась встреча депутатов Верховного Совета Республики Абхазия Юрия Воронова и Станислава Лакоба, недавно вернувшихся из поездки в Великобританию, с научной и творческой интеллигенцией, журналистами Абхазии. Депутаты рассказали о своих встречах и беседах в Парламенте Великобритании, о выступлениях на научной конференции по проблемам Кавказа, в которой принимали участие ученые из различных стран мира, о поездке в Шотландию с посещением Килмарнока – города-побратима столицы Абхазии. Немало было сказано о контактах с представителями Северокавказского центра в Лондоне, возникшего по инициативе абхазской диаспоры и возглавляемого Константином Капба. По мнению депутатов – участников поездки, на происходящее в Абхазии многие теперь, глядя из Лондона, смотрят иначе, чем еще несколько месяцев назад. Пресловутый имидж Шеварднадзе в глазах многих и многих политиков и политологов давно потускнел. Приходит понимание того, что проблему не решить без учета права абхазского народа на самоопределение. Депутаты ответили на многочисленные вопросы присутствующих"

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