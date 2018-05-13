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Дмитрий Гвазава

Автогонщик из Абхазии победил в первом этапе Кубка России Mitjet 2L

© Фото : предоставлено Дмитрием Гвазава
В Абхазии
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Первый этап Кубка России по версии Mitjet 2L состоялся на автодроме "KazanRing" в Татарстане в воскресенье 13 мая.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава победил в первом этапе Кубка России Mitjet 2L в воскресенье 13 мая, прямая трансляция гонок велась на спортивном российском телеканале "Матч! Наш спорт".

Дмитрий Гвазава во время Mitjet Winter Cup
© Фото: Arctic Energy
Автогонщик Дмитрий Гвазава победил в первом заезде Mitjet Winter Cup

Лучшее время в квалификационном заезде позволило Дмитрию Гвазава, который в сезоне 2018 года стал пилотом заводской команды "Lukoil racing", стартовать с первой позиции и удержать ее до финиша.

"Было нелегко, так как на автомобиле новая резина. Машина вела себя немного по-другому, чем раньше. Я рассчитывал проехать быстрее", — сказал Гвазава в интервью журналисту спортивного телеканала за несколько минут до начала заезда.

Всего на первом этапе Кубка России по версии Mitjet 2L в Казани участвовало 11 команд. Длина одного круга автодрома "KazanRing" составляет три километра и 476 метров.

Победителя определили по результатам 20-минутного заезда и одного дополнительного круга. Дмитрий Гвазава показал лучший результат, преодолев всю дистанцию за 22 минуты и 2 секунды. На 15 и 17 секунд от него отстали Антон Немкин и Юрий Борисенко, которые заняли второе и третье места.

Серия Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США.

Основатель серии Mitjet — известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

Автомобиль Дмитрия Гвазава

                        ©
                    Фото :  предоставлено Дмитрием Гвазава
Автомобиль Дмитрия Гвазава

Автомобили класса MITJET 2L — это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность — 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L — 750 килограммов, объем топливного бака — 37 литров.

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