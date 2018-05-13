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13 мая 1993 года: в Сухуме установлено 46 сирен, оповещающих о бомбардировке

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (273)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из интервью генерал-майора Тамаза Надарейшвили грузинскому радио 13 мая 1993 года, опубликованного в "Белой книге Абхазии":

"Сегодня в Сухуме установлено 46 сирен, они оповещают о возможной бомбардировке. Кроме того, телефонные сети включены в пульт гражданской обороны. Мы имеем связи с военными локальными средствами, узнаем, когда взлетают самолеты, допустим, из Гудауты. Кроме того, у нас есть разведгруппы, которые находятся на передней линии, от них мы узнаем информацию о передислокации техники врага.

Через эту радиолокацию имеем и другие разные записи. Из центра города мы вынесли хлор и аммиак. Третье — мы обсудили вопрос мобилизации. До этого никакая работа не была проведена. Имеются и результаты от этой работы: мобилизованы люди в Гульрипшском районе, в Очамчирском районе, созданы Гагрский и Гудаутский батальоны, мы им дали оружие.

Совет обороны проводится в очень строгом режиме. Я заранее извинился перед членами Совета, которых раньше приглашали, сейчас всем заявил, что мы должны забыть и дружбу, и товарищество, и родство, идет война, и этого требует ситуация. Я издам приказ о том, чтобы не только были арестованы, но и расстреляны все, кто не выполнит мое распоряжение.

Мы приняли постановление о том, чтобы в городе началось патрулирование не только пешими, но и техникой. Мы увеличили штаты, если раньше комендатура насчитывала 40-50 человек, сегодня имеет 700 вооруженных автоматическим оружием людей, которые могут установить порядок. Но до сегодняшнего дня никак не удалось мне установить порядок, хотя я сам выхожу, проверяю, но пока это не получается. Ответственным за контроль выполнения всех постановлений, которые принимает Совет, являюсь лично я. Контроль беру только на себя и лично сам проверяю".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (273)

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