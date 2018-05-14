Национальный герой: 73 года со дня рождения Владислава Ардзинба

Когда Верховный Совет Абхазии принимал декларацию о суверенитете, сессию назначали несколько раз.

"Грузинская депутация не приходила, и по регламенту, если два раза срывалось заседание сессии, уже 40% депутатов имели право принимать решение", — сказал Авидзба.

Ардзинба. Почему именно он?

Историк Аслан Авидзба рассказывает, что избрание Владислава Ардзинба председателем Верховного Совета Абхазии проходило по другому принципу, нежели принятие декларации о независимости Абхазской АССР.

"Почему была сделана ставка на Ардзинба? Во-первых, его уже знали как лидера абхазского народа, начиная с его выступления 2 июня 1989 года на съезде Верховного Совета СССР. И потом была его внушительная роль в деле объединения всех автономий в борьбе за сохранение Советского Союза, фактически он стал главой всех автономных образований СССР", — подчеркнул Авидзба.

По его словам, политическая ситуация требовала в тот период избрать Владислава Ардзинба председателем ВС для продолжения борьбы абхазского народа за самостоятельность.

"Принятие декларации – это была одна ступень, необходимо было поднять борьбу на новую ступень. Надо было сделать так, чтобы абхазский парламент превратился в арену, где выражаются интересы абхазского народа, а при существовавших тогда раскладах, было ясно, что, кроме Ардзинба, на эту роль никто не способен", — сказал историк.

© Фото : Архив Владислав Ардзинба

Владислав Ардзинба имел политический авторитет вне Абхазии, что было очень важным фактором.