Ардзинба о подчинении девяти ведомств Минэкономики: шаги по оптимизации

Министерству экономики Абхазии подчинили девять ведомств республики, распоряжение об этом подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба 30 апреля 2018 года. В интервью Абхазскому телевидению министр экономики страны Адгур Ардзинба рассказал о том, для чего это было нужно и какую выгоду принесет подобная оптимизация Абхазии.

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Метод оптимизации

В список ведомств, контроль над которыми взяло Министерство экономики страны, вошли Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации, Управление лесного хозяйства, Управление по землепользованию и кадастру, Управление по строительству и архитектуре, Управление по транспорту, Управление связи и массовых коммуникаций, Управление государственной статистики, а также Служба государственного надзора за деятельностью в области связи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Девять ведомств подчинили Минэкономики Абхазии

Передача этих девяти ведомств под общее руководство Минэкономики Абхазии направлена на оптимизацию государственного аппарата в системе госуправления, согласно ежегодному посланию главы государства, сказал в интервью АГТРК министр экономики республики Адгур Ардзинба.

"Это связано с тем, что Минэкономики – это уполномоченный орган центрального управления в части экономической политики, и сейчас у Минэкономики появляется возможность не косвенно, а уже прямо влиять на работу в этих направлениях. Это шаги по оптимизации работы, когда за конкретный спектр направлений ответственность несет, в частности, министр экономики, и это правильный подход", — подчеркнул Ардзинба.

Ардзинба согласился с заявлением премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия о том, что необходимо выстраивать систему госуправления так, чтобы было понятно, кто и за что отвечает, но при этом ответственный за это чиновник должен обладать определенными полномочиями.

Главная цель метода оптимизации заключается в изменении структуры работы для увеличения продуктивности, при этом вероятны кадровые сокращения и, скорее всего, в некоторых направлениях так и будет. Рассматривается также возможность слияния нескольких ведомств в одну организацию, сказал министр и добавил, что в число приоритетных задач входит сохранение эффективных менеджеров.

Правильное решение

У Минэкономики Абхазии хватит человеческих ресурсов для выполнения поставленной перед ней задачи, несмотря на то, что в этом ведомстве работает всего 37 сотрудников, включая техперсонал, подчеркнул Ардзинба.

"Конечно, есть определенная проблема, но я думаю, что и в этой части мы внесем некоторые изменения и думаю, что справимся с этой работой. Надо понимать, что теперь Минэкономики – это организация, стоящая над другими ведомствами, которые передали нам в управление, где тоже есть свои руководители. Если работу человека, который назначен руководителем, приходится исправлять Минэкономики, то этот руководитель находится не на своем месте", — сказал Адгур Ардзинба и добавил, что Минэкономики не будет выполнять чужую работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полный комплект: чего ждать от нового правительства Абхазии

Адгур Ардзинба уже встретился со всеми исполняющими обязанностями глав этих ведомств и их заместителями, у которых попросил в короткий срок представить отчет о проделанной работе за 2017 год и утвержденный план работ на 2018 год.

Минэкономики Абхазии планирует провести анализ этих документов и подготовить обобщенный план работ, который должны будут выполнить все девять ведомств в указанные сроки.

Несмотря на то, что прошлые попытки объединения нескольких ведомств Абхазии были не столь удачны, и со временем они вернулись в прежние русла, решение подчинить девять государственных ведомств Минэкономики Ардзинба назвал правильным.

24 апреля 2018 года президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия.

Нового главу правительства республики Геннадия Гагулия президент представил министрам в среду 25 апреля.

Хаджимба поручил министрам продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава.

Указы о назначениях членов нового состава Кабинета Министров Абхазии президент начал подписывать 25 апреля. 8 мая 2018 года Рауль Хаджимба назначил последнего министра, и состав Кабмина был окончательно сформирован.