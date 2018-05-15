15 мая 1993 года: на Восточном фронте тихо

Согласно оперативной сводке Минобороны Абхазии, на Гумисте продолжаются позиционные бои.
"В 18 часов позиции наших войск были обстреляны из минометов. На Восточном фронте было тихо. С наступлением ночи грузинские войска открыли артогонь по населенным пунктам Пакуаш, Кацихабла, Баслаху, Мыркула, Атара Абхазская, Атара Армянская. Есть разрушения строений и жилых зданий. Жертв нет", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Минобороны.
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