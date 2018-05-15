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15 мая 1993 года: на Восточном фронте тихо

© Фото : предоставлено Музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (275)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Минобороны Абхазии, на Гумисте продолжаются позиционные бои.

"В 18 часов позиции наших войск были обстреляны из минометов. На Восточном фронте было тихо. С наступлением ночи грузинские войска открыли артогонь по населенным пунктам Пакуаш, Кацихабла, Баслаху, Мыркула, Атара Абхазская, Атара Армянская. Есть разрушения строений и жилых зданий. Жертв нет", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Минобороны.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (275)



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