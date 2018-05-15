Произвол или крайняя мера: как и почему подорожали маршрутки в Сухуме

Тарифы на проезд в городских маршрутных такси Сухума поднялись на пять рублей с утра 15 мая, несмотря на отсутствие официального разрешения со стороны столичного Горсобрания. Корреспондент Sputnik Абхазия попытался разобраться, с чем это связано, кто распорядился и как на это отреагировали пассажиры.

Бадри Есиава, Sputnik

Жить дорого

Пассажиров некоторых маршрутных такси Сухума утром 15 мая ждал сюрприз – проезд подорожал с 15 до 20 рублей. Кого-то это возмутило, а кто-то отнесся к подорожанию с пониманием.

Водители маршруток, курсирующих между улицей Абазинской и Новым районом, заверили, что стоимость проезда на их транспорте осталась прежней и посоветовали корреспонденту Sputnik пообщаться с теми, кто делает рейсы от Центрального рынка до Нового района. Так и поступили.

На стоянке у столичного рынка было многолюдно. Водители коротали время до выезда за чашечкой кофе. Скрывать ничего не стали, признались в повышении цены за проезд, объяснив, что были вынуждены пойти на такую меру.

"Все подорожало: топливо, запчасти, продукты питания. Нам тоже надо на что-то жить и кормить семьи, а как это делать, если мы не зарабатываем. Одно колесо на автомобиль, которое можно было раньше купить в пределах трех тысяч рублей, сейчас стоит в два раза дороже. Налоги платим исправно", — сетует водитель Рафаэль.

Его коллега Вадим пояснил, что этот вопрос уже не раз поднимался на уровне Горсобрания и обсуждался с депутатами, писали письма в Парламент страны, но отклика так и не получили. По его словам, народные избранники хорошо знакомы с ситуацией, и такие меры их не должны удивлять. © Sputnik Томас Тхайцук Передайте за проезд: подорожает ли транспорт в Сухуме

За три рейса, которые он сделал с утра 15 мая, добавил Вадим, была всего одна жалоба со стороны пожилой женщины.

Все водители маршруток – частники, они сами несут все расходы, пояснила диспетчер Сухумского АТП Инга Кулава. Она рассказала, что каждый владелец транспорта имеет договор с транспортным предприятием, которое тоже переживает не лучшие времена и помочь ничем не может.

"Около полугода назад мы попросили директора нашего АТП Леонида Шулумба написать письмо в городское Собрание, в котором отразили все чаяния водителей маршруток. Ждали несколько месяцев, но реакции не было. Затем он снова обратился туда, где ему сказали, что должны создать специальную комиссию и решить проблему", — отметила Кулава.

После того как комиссия была сформирована, некоторые ее члены лично встретились с водителями, но к единому знаменателю не пришли. Тогда их предупредили, что поднимут тарифы за проезд, не дожидаясь официального разрешения, и дали время до 10 мая.

"Наступило 10 число, ответа не было. Водители подождали еще несколько дней и подняли тарифы, о чем не сказали даже начальнику АТП, так как он уже устал от всего этого. Некоторые говорят, что такой тариф будет непосилен студентам, но и у этих людей тоже есть дети студенческого возраста, которым надо дать образование, одевать и кормить. Элементарно цены поднимаются на продукты питания, но этим почему-то никто не возмущен и комиссии не создаются", — сказала диспетчер и добавила, что никого насильно платить не заставляют, и маршрутному такси в городе есть альтернатива.

Отец шестерых детей, пятеро из которых студенты, Беслан Воуба жалуется, что ему стало сложно содержать семью. Если государство выплачивало бы водителям зарплату хотя бы в размере десяти тысяч рублей, то они были бы готовы снизить тарифы. А плохие дороги приводят к частым поломкам транспорта.

Водители настроены решительно. Они заверили, что уже не снизят тарифы ни при каких обстоятельствах, даже если руководство города на официальном уровне запретит им это делать.

"За" и "против"

Сухумчанка Сусана ожидала маршрутку на остановке столичного рынка, не зная, что, приехав утром за 15 рублей, уедет уже за 20. Новость ее не сильно расстроила, но осадок остался.

"Не думаю, что повышение на пять рублей сильно ударит по моему кошельку. Хотя, у меня сын студент. Даже не знаю", — была озадачена она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Транспортный "коллапс" в Гудауте закончился, но проблема осталась

А вот первокурсницы Абхазского госуниверситета Диана и Аманда знали о нововведениях и отнеслись к этому с завидным спокойствием.

Частый пассажир столичного общественного транспорта Бадрак Авидзба сомневается в правоте водителей. С одной стороны он их понимает, так как действительно с каждым днем все дорожает, а с другой, он уверен, что каждый человек должен придерживаться закона.

"Я периодически езжу на маршрутках, и для меня повышение цены за проезд на пять рублей не столь ощутимо, но есть люди, которые пользуются этим транспортом каждый день и по несколько раз. Для студентов и малообеспеченных людей повышение цены, конечно, не может не сказаться. В этом вопросе однозначно сказать "за" или "против" сложно, но если у нас существует АТП, депутаты Горсобрания, то решение о повышении должно приниматься в соответствии с правовыми нормами", — считает Авидзба.

Он уверен, что независимо от того, как будет развиваться ситуация дальше, платить будут простые граждане, в том числе и комфортом, если решение проблемы зайдет в тупик и приведет к забастовкам.

Мактина из села Гумиста Сухумского района категорически против поднятия платы за проезд, так как ей и ее детям ежедневно приходится сначала добираться на автобусе в Сухум за 25 рублей, откуда уже по городу на маршрутном такси выложив 20 рублей за каждого. Ее сыну студенту надо будет заплатить еще столько же, чтобы попасть в университет.

Не договорились

К вечеру 15 мая в Сухумском городском Собрании завершилось заседание временной комиссии по тарифам маршрутных такси, в котором участвовали депутаты Собрания, руководство ГАИ и милиции города, сотрудники Управления транспорта и несколько водителей.

Председатель столичного Собрания Константин Пилия назвал самоуправством решение владельцев маршруток. При этом он отметил, что понимает всю финансовую нагрузку, которую несут на себе водители, и пообещали постараться "выбить" для них дотационные средства у администрации Сухума.

"До сегодняшнего дня члены этой комиссии несколько раз встречались с водителями маршрутного транспорта, и пока мы занимались этим вопросом, они подняли тарифы – это самоуправство. В ходе обсуждений мы предложили им вариант, что будем ходатайствовать о дотациях перед администрацией города в виде топлива или ремонта, и пришли к тому, что мы готовы поднять тарифы на пять рублей к сентябрю 2018 года, если сделать это не удастся", — рассказал Пилия.

Представители водительского коллектива передали своим коллегам предложения членов комиссии, добавил Пилия, но они их не приняли.

В таком случае, подчеркнул он, Горсобрание будет вынуждено поручить правоохранительным органам взять на себя контроль по соблюдению официально установленных тарифов и проверку наличия путевых листов у маршрутчиков.

По словам начальника сухумского АТП Леонида Шулумба, водители отказались принять предложение властей, так как у них нет уверенности в том, что обещанные дотации будут реализованы в ближайшем будущем, о чем они заявили на сходе, где присутствовало около 200 маршрутчиков.

Решение водителей о повышении тарифов Шулумба считает поспешным, но к предпосылкам, которые привели к этой ситуации, относится с пониманием.

Последнее повышение тарифов за проезд на общественном транспорте Сухума было в январе 2014 года. Тогда стоимость проезда на троллейбусе выросла с 3 до 5 рублей, на автобусе с 5 до 10 рублей и в маршрутных такси от 10 до 15 рублей.

Всего в столице работает 25 троллейбусов, 23 автобуса и около двухсот частных маршрутных такси.