Юные вокалистки из Гудауты стали лауреатами конкурса в Ростове

Ежегодная международная премия "ART OPEN WORLD" в области исполнительного искусства проходила в городе Ростов-на-Дону с 11 по 13 мая.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Асида Квициния. Вокалистки из Абхазии стали лауреатами ежегодной международной премии "ART OPEN WORLD" в области исполнительского искусства в Ростове-на-Дону, сообщила корреспонденту Sputnik мама одной из певиц.

На международной премии выступили две вокалистки из Абхазии Амина Джарсалия и Аделина Аджба. Тринадцатилетняя Амина Джарсалия в номинации "Соло. Эстрадный вокал" стала лауреатом первой и второй степени. В той же категории семилетняя Аделина Аджба стала лауреатом третьей степени. Юные певицы также представили номер в категории "Дуэт" и получили лауреата третьей степени.

"Этот конкурс является финалом официального чемпионата России в области исполнительского искусства. Девочки исполняли по две песни на абхазском и французском языках. В рамках чемпионата в каждом из федеральных округов России проходят отборочные этапы. Чтобы принять участие в финале, вокалистки прошли все отборочные этапы, и Амина Джарсалия взяла Гран-при на последнем конкурсе, который проходил в Сочи. В Ростов на финал приехали сильнейшие участники со всех регионов России. После того как будут определены победители, специальная комиссия предоставит нескольким финалистам возможность принять участие на открытии Чемпионата мира по футболу —2018", — рассказала Анна Аджба.

Амина Джарсалия занимается эстрадным вокалом с десяти лет, в свою очередь Аделина Аджба занимается с шести лет в вокальной студии "Сестер Берзения".

Чемпионат России в области исполнительского искусства — это ежегодное соревнование, которое проводится в каждом из восьми федеральных округов России.