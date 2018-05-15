Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Абхазии в среду

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в среду в Абхазии сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и выноса относительно теплой массы воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +13˚С, днем поднимется до +25˚С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха высокая, 60-80 %.