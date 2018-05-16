Жизнерадостный малыш: годовалой Марии Коротич нужна срочная помощь

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную операцию в Научно исследовательском институте в Томске годовалой Марии Коротич. Операция стоит более 500 тысяч рублей.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Мария Коротич родилась на первый взгляд здоровой. Но через неделю после выписки из роддома на плановом осмотре врачи заметили шум в сердце. Проверка у кардиолога подтвердила опасения родителей – порок сердца.

"Сначала, как и все родители, мы не поверили тому, что нам сказали врачи. Но диагноз подтверждался не раз. Как описать состояние родителей, которые узнали, что у ребенка порок сердца?" – с отчаянием в глазах рассказал отец Марии Александр.

© Фото : Предоставлено фондом "Ашана" "Ашана": Руслан Дорошенко из Абхазии навсегда прощается с пороком сердца

По его словам, Мария жизнерадостная, любит ходить, ползать и много смеяться. Но из-за недуга она начинает задыхаться и синеть.

"Одышка сильная начинается. Стараемся, чтобы она меньше активно двигалась", – пояснил Александр Коротич.

Врачи предупредили родителей Марии, что в течение двух-трех месяцев малышке нужно провести срочную операцию.

"У Марии во время сокращения сердца, когда кровь должна идти из левого желудочка в аорту, кровь частично идет обратно в правый желудочек, а оттуда опять в легкие. То есть кровь, необходимая для всех органов, у нее поступает туда. Ребенок страдает кислородным голоданием", – рассказала о заболевании кардиолог детской поликлиники Олимпия Чаклова.

По ее словам, из-за недуга ребенок развивается хуже. Если Марии не сделать вовремя операцию, то потом помочь ей будет невозможно.

"Нужно помочь ей сейчас. Срочно нужно закрыть дефект", – добавила кардиолог.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную операцию годовалой Марии Коротич. В Научно исследовательском институте кардиологии в Томске готовы устранить дефект маленькой Марии. Но операция дорогостоящая – 541 тысяча рублей. Семье ребенка непосильна такая сумма.

Помочь Марии можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".