Жизнерадостный малыш: годовалой Марии Коротич нужна срочная помощь

Сария Кварацхелия, Sputnik
Мария Коротич родилась на первый взгляд здоровой. Но через неделю после выписки из роддома на плановом осмотре врачи заметили шум в сердце. Проверка у кардиолога подтвердила опасения родителей – порок сердца.
"Сначала, как и все родители, мы не поверили тому, что нам сказали врачи. Но диагноз подтверждался не раз. Как описать состояние родителей, которые узнали, что у ребенка порок сердца?" – с отчаянием в глазах рассказал отец Марии Александр.
По его словам, Мария жизнерадостная, любит ходить, ползать и много смеяться. Но из-за недуга она начинает задыхаться и синеть.
"Одышка сильная начинается. Стараемся, чтобы она меньше активно двигалась", – пояснил Александр Коротич.
Врачи предупредили родителей Марии, что в течение двух-трех месяцев малышке нужно провести срочную операцию.
"У Марии во время сокращения сердца, когда кровь должна идти из левого желудочка в аорту, кровь частично идет обратно в правый желудочек, а оттуда опять в легкие. То есть кровь, необходимая для всех органов, у нее поступает туда. Ребенок страдает кислородным голоданием", – рассказала о заболевании кардиолог детской поликлиники Олимпия Чаклова.
По ее словам, из-за недуга ребенок развивается хуже. Если Марии не сделать вовремя операцию, то потом помочь ей будет невозможно.
"Нужно помочь ей сейчас. Срочно нужно закрыть дефект", – добавила кардиолог.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную операцию годовалой Марии Коротич. В Научно исследовательском институте кардиологии в Томске готовы устранить дефект маленькой Марии. Но операция дорогостоящая – 541 тысяча рублей. Семье ребенка непосильна такая сумма.
Помочь Марии можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.
Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.
Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".