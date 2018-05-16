Хаджимба: народ Абхазии неотступно шел по пути восстановления истории

СУХУМ, 16 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Научная конференция "Республика Абхазия: опыт борьбы за независимость, современные реалии, перспективы развития" организована Республиканской политической партией "Форум народного единства Абхазии", Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.

Перед гостями и участниками научной конференции выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Пережив немало тягот и лишений, выдержав суровые испытания времени и исторических обстоятельств, народ Абхазии неотступно шел по пути восстановления и возрождения своей подлинной истории. Вопрос о невозможности нормального, цивилизованного сосуществования с Грузией и необходимости восстановления политического и правового статуса ССР Абхазии 1921 года был вновь поставлен в известном Лыхненском обращении", — подчеркнул глава государства.

По его словам, аналогичное требование было выдвинуто и в письме Президиуму 19-й партийной конференции, подписанном шестидесятью представителями абхазской интеллигенции и общественности республики. Рауль Хаджимба отметил, что особое место в новейшей политической истории республики занимают трагические страницы Отечественной войны народа Абхазии.

"Сложным был путь к международному признанию независимости нашей республики. Драматические события, пережитые нашим народом, подтверждают его готовность к дальнейшей борьбе и неутомимой деятельности во имя сохранения и приумножения наших бесценных завоеваний – свободы, независимости и укрепления государственного суверенитета Республики Абхазия, служащего гарантией полноценного развития всех ее граждан, всего нашего многонационального общества", — заметил он.

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Затем слово дали министру иностранных дел Южной Осетии Дмитрию Медоеву, приехавшему в республику на празднование 25-летия МИДа Абхазии, которое состоится 17 мая.

"В этом году наши народы и государства будут отмечать важные даты – это признание государственной независимости Республики Абхазия, это установление дипломатических отношений между Российской Федерацией и нашими странами. В Южной Осетии мы также будем отмечать скорбную дату 8 августа, день начала войны, которая положила начало совершенно другим отношениям", — сказал Медоев.

Войны, развязанные грузинским режимом, привели к радикальным геополитическим изменениям в регионе, заметил глава МИДа Южной Осетии.

"Как следствие, на Южном Кавказе образовались новые независимые государства – Апсны и Алания. Тезис, исключавший разделение единого осетинского национального организма и одновременно невозможность пребывания Южной Осетии в одном государстве с Грузией, привел к независимости", — отметил он.

На научной конференции выступят историки, участники Отечественной войны народа Абхазии, которые раскроют исторические события связанные с историей обретения независимости Абхазии.

Организовали конференцию Республиканская политическая партия "Форум народного единства Абхазии", Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.