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Чистый четверг: Кабмин Абхазии зовет всех привести республику в порядок

© Fotolia / Delkoo
В Абхазии
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Обращение премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия адресовано коллективам организаций и учреждений, учащимся общеобразовательных заведений, жителям многоквартирных домов и частных домовладений.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия призвал всех жителей Абхазии принять участие в республиканском Дне чистоты, который назначен на 24 мая 2018 года, информация об этом появилась на официальном сайте Кабмина республики в среду 16 мая.

"В соответствии с решением Государственной комиссии по подготовке мероприятий по празднованию  10-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия принято решение объявить рабочий день 24 мая 2018 года республиканским Днем чистоты", — говорится в заявлении Геннадия Гагулия.

Премьер-министр Абхазии призвал все коллективы организаций и учреждений, учащихся общеобразовательных заведений, жителей многоквартирных домов и частных домовладений принять участие в Дне чистоты.

"Ко всем, кто искренне любит свою Родину, призываем вас быть неравнодушными, принять участие в республиканском Дне чистоты", — написал Гагулия.

Он также выразил уверенность в том, что общими усилиями Абхазию можно сделать самой чистой и уютной республикой.

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