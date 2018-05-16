Боксер из Абхазии Игорь Адлейба победил в первом бою в Волгограде

Первенство Южного федерального округа по боксу среди молодежи в возрасте от 19 до 22 лет проходит в Волгограде с 15 по 20 мая 2018 года.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Игорь Адлейба, молодой боксер из Абхазии, выступающий за Краснодарский край, победил в первом из трех боев Первенства Южного федерального округа по боксу среди молодежи в Волгограде в четверг 16 мая.

Адлейба рассказал корреспонденту Sputnik о том, что победа во всех трех боях первенства даст ему возможность попасть в сборную ЮФО и на спартакиаду России, которая пройдет осенью 2018 года.

Помощник председателя госкомспорта Абхазии Артур Адлейба отметил, что боксер прошел двухнедельные сборы в Анапе и настроен только на победу.

"Профессиональный боксер Игорь Адлейба все-таки решил получить звание мастера спорта и не так давно, по своей же инициативе, участвовал на турнире Краснодарского края по боксу, одержал победу. Сейчас он выступает на первенстве ЮФО и, как всегда, спортсмен в форме, настроен на победу", — сказал Артур Адлейба.

© Фото : предоставлено: Игорь Адлейба Боксер Игорь Адлейба выиграл Чемпионат Краснодарского края

Девятнадцатилетний Игорь Адлейба выступает в весовой категории до 70 килограммов и в первом бою встретился с 21-летним спортсменом из Волгоградской области Романом Казаковым.

В первом же раунде соперники выбрали атакующую тактику и обменялись несколькими сильными ударами по корпусу и в голову. Во втором раунде визави Адлейба ушел в глухую оборону, что дало абхазскому боксеру преимущество и возможность набрать очки, чем он и воспользовался.

В завершающем периоде оба спортсмена вернулись к тактике нападения, но наверстать упущенные баллы Роману Казакову уже не удалось. Судьи единогласно проголосовали за победу Адлейба.

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат в мастера спорта России.