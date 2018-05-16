Как сказалась забастовка маршрутчиков на работе такси Сухума

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Забастовка водителей маршруток в Сухуме повлияла на объем работы столичных такси, но на всех по-разному, показал телефонный опрос диспетчеров столичных фирм такси, проведенный Sputnik в среду 16 мая.

Диспетчер одной из самых крупных фирм такси Абхазии рассказала, что забастовка повысила спрос на услугу и даже не хватало автомобилей.

"Очень повлияло. Не успеваем принимать заказы, линия постоянно занята. Точно не могу сказать, сколько всего было выездов, но ощутимо больше обычного", — сказала сотрудница службы.

Таким объемом работы оператор одной из фирм, обслуживающих Новый район в Сухуме похвастаться не смогла, но, по ее словам, "в обед был завал".

"Ближе к обеду стали сыпаться заказы по телефону, многие даже приходили в офис, чтобы заказать машину", — отметил она.

Другие пять столичных сервисов такси наблюдали в течение дня незначительное увеличение количества заявок. Самыми востребованными направлениями стали Новый район – Келасур, рынок — Турбаза и по городу.

Были и фирмы, на работе которых забастовка водителей маршруток в Сухуме никак не отразилась.

Транспортный тупик: в Сухуме забастовали водители маршруток>>

15 мая водители сухумских маршрутных такси самостоятельно повысили стоимость проезда с 15 до 20 рублей.

Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 24 апреля обсуждали вопрос повышения стоимости проезда, тогда было решено создать специальную комиссию для изучения ситуации.

Как сообщила ранее диспетчер Сухумского АТП Инга Кулава, после того как комиссия была сформирована, некоторые ее члены лично встретились с водителями, но к единому знаменателю не пришли.

Тогда водители предупредили, что поднимут тарифы на проезд, не дожидаясь официального разрешения, и дали время до 10 мая.

В среду 16 мая в знак протеста водители маршрутных такси не вышли в рейсы.