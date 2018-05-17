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Забастовка водителей маршруток на центральном рынке в Сухуме

Водители сухумских маршруток намерены бастовать до пятницы

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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29016

Забастовка водителей маршрутных такси Сухума началась 16 мая, на рейсы не вышли маршрутные такси Сухума, пассажиры могут передвигаться только на автобусах, троллейбусах или воспользоваться услугами таксистов.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Забастовка водителей маршрутных такси Сухума продлится до пятницы 18 мая, сообщил корреспонденту Sputnik участник протестной акции Вячеслав Делба.

Забастовка водителей маршруток на центральном рынке в Сухуме
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Вчера к нам приходил министр экономики республики и представители Управления транспорта. Министр сказал нам, чтобы мы подождали до 18 мая, он сообщил, что будет проведено специальное совещание, пригласил нас принять участие в нем. Мы ему сообщили, что до пятницы водители маршруток не выйдут на работу", — добавил он.

По его словам, водители вынуждены повысить стоимость проезда из-за того, что дизельное топливо и бензин существенно подорожали.

"В 2012 году посчитали стоимость бензина, и за проезд вышло 16 рублей 80 копеек, а сегодня 2018 год. С того дня насколько поднялась цена на топливо? Пускай посчитают нашу дорогу и скажут, какая цена должна быть, мы не требуем лишнего, если посчитать все расходы, выходит, что проезд должен стоить до 30 рублей, но мы этого не просим", — подчеркнул водитель.

Другой водитель Роберт Ашуба сказал, что, учитывая расходы, которые несут маршрутчики, ездить по прежним тарифам им невыгодно, и надеется, что 18 мая этот вопрос будет решен.

Маршрутчики засыпают дорогу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С утра в четверг столичные остановки были переполнены, как и накануне в первый день акции. Городской рейсовый транспорт не справлялся с потоком. Некоторые автобусы вообще не останавливались, так как были переполнены и не могли взять пассажиров с остановок.

"Я очень прошу руководство города и всех, кто отвечает за движение транспорта в городе, решить эту проблему. Я еду на работу из Нового района, поэтому добраться оттуда до центра города очень сложно, тем более до такси не дозвониться, они тоже не успевают возить людей", — сказала возмущенная сухумчанка Светлана.

15 мая водители маршрутных такси, курсирующих от центрального рынка до Нового района, самостоятельно повысили стоимость проезда с 15 до 20 рублей.

Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 24 апреля обсуждали вопрос повышения стоимости проезда в микроавтобусах с 15 до 20 рублей. Тогда было решено создать специальную комиссию для изучения ситуации.

Водители предупредили, что поднимут тарифы на проезд, не дожидаясь официального разрешения, и дали время до 10 мая. Маршрутчики 15 мая самостоятельно подняли стоимость проезда до 20 рублей, а в среду 16 мая начали забастовку.

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