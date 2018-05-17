Водители сухумских маршруток намерены бастовать до пятницы

Забастовка водителей маршрутных такси Сухума началась 16 мая, на рейсы не вышли маршрутные такси Сухума, пассажиры могут передвигаться только на автобусах, троллейбусах или воспользоваться услугами таксистов.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Забастовка водителей маршрутных такси Сухума продлится до пятницы 18 мая, сообщил корреспонденту Sputnik участник протестной акции Вячеслав Делба.

"Вчера к нам приходил министр экономики республики и представители Управления транспорта. Министр сказал нам, чтобы мы подождали до 18 мая, он сообщил, что будет проведено специальное совещание, пригласил нас принять участие в нем. Мы ему сообщили, что до пятницы водители маршруток не выйдут на работу", — добавил он.

По его словам, водители вынуждены повысить стоимость проезда из-за того, что дизельное топливо и бензин существенно подорожали.

"В 2012 году посчитали стоимость бензина, и за проезд вышло 16 рублей 80 копеек, а сегодня 2018 год. С того дня насколько поднялась цена на топливо? Пускай посчитают нашу дорогу и скажут, какая цена должна быть, мы не требуем лишнего, если посчитать все расходы, выходит, что проезд должен стоить до 30 рублей, но мы этого не просим", — подчеркнул водитель.

Другой водитель Роберт Ашуба сказал, что, учитывая расходы, которые несут маршрутчики, ездить по прежним тарифам им невыгодно, и надеется, что 18 мая этот вопрос будет решен.

© Sputnik / Томас Тхайцук Произвол или крайняя мера: как и почему подорожали маршрутки в Сухуме

С утра в четверг столичные остановки были переполнены, как и накануне в первый день акции. Городской рейсовый транспорт не справлялся с потоком. Некоторые автобусы вообще не останавливались, так как были переполнены и не могли взять пассажиров с остановок.

"Я очень прошу руководство города и всех, кто отвечает за движение транспорта в городе, решить эту проблему. Я еду на работу из Нового района, поэтому добраться оттуда до центра города очень сложно, тем более до такси не дозвониться, они тоже не успевают возить людей", — сказала возмущенная сухумчанка Светлана.

15 мая водители маршрутных такси, курсирующих от центрального рынка до Нового района, самостоятельно повысили стоимость проезда с 15 до 20 рублей.

Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 24 апреля обсуждали вопрос повышения стоимости проезда в микроавтобусах с 15 до 20 рублей. Тогда было решено создать специальную комиссию для изучения ситуации.

Водители предупредили, что поднимут тарифы на проезд, не дожидаясь официального разрешения, и дали время до 10 мая. Маршрутчики 15 мая самостоятельно подняли стоимость проезда до 20 рублей, а в среду 16 мая начали забастовку.