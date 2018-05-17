"Кровеносная артерия" страны: "Абхазавтодор" подвел итоги и поделился планами

Директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба провел пресс-конференцию по итогам основных работ предприятия за 2015-2017 годы и рассказал о планах на 2018 год в четверг 17 мая. О том, сколько денег и на что было потрачено, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

В подчинении "Абхазавтодора" пять подразделений, отвечающих за ремонт, содержание и благоустройство дорог республиканского значения. Всего в его хозяйстве около 400 километров трасс. У предприятия 195 сотрудников — 130 рабочих и 63 служащих. Как и любая крупная организация в республике "Абхазавтодор" испытывает острую нехватку в квалифицированных кадрах и надеется на студентов, которые учатся в профильных российских вузах.

Дорожную сеть Абхазии директор Борис Ачба сравнил с кровеносной системой, без котороой в стране ничего не будет работать. В период с 2015 и по 2016 годы в рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития страны на дорожный ремонт ушло около 600 миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Абхазавтодор" об укладке асфальта на улице Адыгейская: завершим до конца апреля

Одним из главных достижений Ачба считает капитальный ремонт участка трассы от Сухума и до Очамчыры протяженностью 48 километров. Потратили 384 миллиона рублей.

"Много работы провели в Гулрыпшском районе, где отремонтировали две улицы, также улицу Семирджиева и частично Имама Шамиля в Сухуме, улицу Чанба в Сухумском районе. Так у нас проходил чемпионат мира по версии ConIFA, по просьбе абхазской стороны наши российские партнеры выделила средства на ремонт дорожного покрытия и коммуникаций улицы Абазинской, которая изначально входила в Инвестпрограмму", — рассказал директор.

В 2016 году в Пицунде и Ткуарчале отремонтировали восемь улиц. В поселке Цандрипш восстановили центральную площадь. В Галском районе реконструировали 32 километра дорог от республиканской трассы до нижней зоны и дорогу на Каманы в Сухумском районе.

Планы

Запланированных работ в 2017 году было не так много, как в 2016 году, отметил директор "Абхазавтодора".

От Псоу и до Сухума за это время построили девять подпорных стен и две в селе Каманы Сухумского района. Все они были построены в середине XX века и с тех пор не знали капремонта. Помимо этого, добавил Борис Ачба, в 2017 году восстановили восемь километров проселочной дороги в селе Джырхуа Гудаутского района.

На 2018 год стоят задачи по подпорной стене на оползневом участке 43 километра республиканской трассы близ Мюссеры, подпорная стена в Новом Афоне — сейчас на стадии завершения, а также последний участок улицы Имама Шамиля в Сухуме и дорога Ткуарчал — Агубедиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук По новому пути: на улице Адыгейская в Сухуме укладывают асфальт

Капитальный ремонт улицы Адыгейская в Сухуме окончен, сообщил Борис Ачба и подчеркнул, что этот объект принес немало проблем и незапланированных расходов. Сметная стоимость около 30 миллионов рублей.

"Это выстраданная дорога. Там проводились очень серьезные работы по линии водоканала и ливневок, где стоят какие-то объекты, которые нам мешали. В итоге, дорога сделана и, мне кажется, люди остались довольны", — считает Ачба.

Затянувшимся проектом Ачба назвал ремонт четырех улиц в Гудауте, где проложили канализационную и водопроводную системы. Протяженность этих улиц почти семь километров, и обойдутся они государству в сумму свыше ста миллионов рублей. Ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии работы будут завершены, заверил глава "Абхазавтодора".

На примере участка трассы Сухум — Очамчыра Ачба объяснил, что один километр обходится от семи до восьми миллионов рублей.

Из собственных средств в 2018 году планируется возвести подпорные стены в селе Лашкиндар, на 15 километре республиканской трассы и на Черной речке. На это уйдет около 40 миллионов рублей.

Для содержания подведомственных "Абхазавтодору" участков дорог Абхазии у этого предприятия есть специальный фонд, в который из бюджета страны направляется 32 миллиона рублей в год.