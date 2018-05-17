Абхазской дипломатии исполнилось четверть века

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Торжественное заседание к 25-летию МИДа Абхазии состоялось в Кабинете Министров 17 мая.

Поздравить дипломатическое ведомство пришли президент Абхазии, коллеги из России, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республики.

Рауль Хаджимба отметил важную роль МИДа в становлении абхазского государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава МИД Абхазии на заявление Грузии: не существует оккупированных территорий

"За время своего существования дипломатическая служба Абхазии прошла сложный путь становления, от момента создания до обретения статуса важнейшего органа в системе государственного управления, сумев добиться существенного прогресса в решении задач, стоящих перед внешней политикой страны. В своей деятельности абхазские дипломаты всегда проявляли высокий профессионализм и преданную службу Отечеству, отстаивая независимость и национальные интересы Республики Абхазия на международной арене. Опираясь на достойные традиции своих предшественников, нынешний коллектив министерства продолжает отстаивать национальные интересы страны на международной арене", — сказал Хаджимба на торжественном заседании.

Директор IV департамента стран СНГ МИДа России Алексей Павловский зачитал поздравительное письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Четверть века – немалый срок. МИД Абхазии создавался в драматический период, когда многонациональный народ Абхазии вынужден был с оружием в руках отстаивать неотъемлемое право на свободное и независимое развитие. В те трудные дни абхазскому руководству, первому президенту Владиславу Ардзинба было вполне очевидно значение дипломатического фронта защиты интересов молодого государства. Ваше министерство сыграло большую роль в разъяснении на международной арене сути тех исторических событий. Качественно новый этап в истории абхазской дипломатии открылся в 2008 году, после официального признания независимости и суверенитета Абхазии Российской Федерацией и рядом других государств", – поздравил Павловский.

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев поздравил абхазских коллег с профессиональным праздником и подарил картину известного осетинского художника.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественное заседание к 25-летию МИД Абхазии состоялось в Кабинете Министров 17 мая

"Наши страны и народы объединяет общая история, которая уходит в седую древность, у нас общий Нартский эпос, одинаковые практически песни, не требующие перевода, и нас объединяет еще и наша природа, Кавказ. Наша общая борьба за последние четверть века сплотила нас. Благодаря тем усилиям, которые были приложены руководством Абхазии и Южной Осетии, мы получили международное признание", – отметил он.

© Фото : МИД Абхазии Глава МИД Абхазии встретился с президентом Науру Бароном Вака

Внешнеполитическое ведомство Абхазии также поздравил и министр иностранных дел Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.

"Это очень солидная, знаковая дата, которая отражает большой опыт, мудрость, зрелый характер абхазской дипломатии. Вам приходилось работать в очень непростой обстановке. Вам удалось выстоять, справиться со всеми выпавшими на вашу долю испытаниями, становясь профессиональнее и сильнее", — сказал он.

После поздравительной речи МИДы Абхазии и Приднестровской Молдавской республики ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между странами.

Поздравил коллег и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. В своей речи он отметил, что становление внешнеполитического ведомства связано с именем первого президента Владислава Ардзинба. 17 мая 1993 года Ардзинба подписал постановление о создании МИДа Абхазии. Также президент лично участвовал во многих судьбоносных для Абхазии международных переговорах.

"Абхазская внешняя политика и дипломатия прошли сложные этапы своего развития. Становление ведомства неразрывно связано с основоположником нашего государства Владиславом Ардзинба. Владислав Григорьевич уделял особое внимание этой важнейшей сфере государственной деятельности. Он принимал личное участие во всех наиболее значимых переговорах, на которых решалась судьба Абхазии", — сказал он в торжественной речи.

© Sputnik / Илона Хварцкия МИД Абхазии: Приднестровье и Абхазия связаны общей историей

Абхазским дипломатам, по словам Кове, приходилось работать в тяжелых условиях войны и послевоенного времени. За 25 лет республике удалось закрепить свои позиции на международном уровне.

"Основные направления внешней политики Абхазии включают в себя дальнейшее укрепление абхазо-российского стратегического партнерства, достижение широкого международного признания, расширение отношений со странами, признавшими Абхазию, установление новых зарубежных контактов", – добавил министр иностранных дел Абхазии.

Министерство иностранных дел Абхазии учреждено 17 мая 1993 года в самый разгар грузино-абхазской войны. В разные годы внешнеполитическое ведомство Абхазии возглавляли Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Константин Озган, Игорь Ахба, Сергей Шамба, Максим Гвинджия, Вячеслав Чирикба.