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Две победы и одно поражение: абхазские боксеры выступили в Волгограде

© Sputnik . Mikhail Fomichev
В Абхазии
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Первенство Южного федерального округа по боксу среди молодежи проходит в Волгограде с 15 по 20 мая 2018 года.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Молодой абхазский боксер Игорь Адлейба проиграл второй бой на первенстве ЮФО, но двое воспитанников сухумской ДЮСШ Сабри Джанба и Артур Джидарян одержали свои первые победы на этом турнире в четверг 17 мая, сообщил корреспонденту Sputnik старший тренер юношеской сборной Абхазии по боксу Ираклий Цурцумия.

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"Судьи решили, что Игорь Адлейба проиграл, но его засудили, и так считаю не только я. Он встретился с 19-летним боксером Маликом Джумаевым, которого Игорь уже побеждал на одном из чемпионатов Краснодарского края. Тогда тоже его пытались "вытянуть" на победу, но не получилось. Такое бывает в этом спорте. Зато свою первую победу на этих соревнованиях одержали воспитанники сухумской ДЮСШ Сабри Джанба и Артур Джидарян ", — рассказал Цурцумия.

Оспорить судейский вердикт невозможно, так как в любительском боксе он не подлежит пересмотру в соответствии с указом Федерации России по боксу.

Три победы на первенстве Южного федерального округа по боксу, которое проходит с 15 по 20 мая 2018 года в Волгограде, дают молодым спортсменом возможность попасть в сборную ЮФО, а также принять участие в спартакиаде и Чемпионате России по боксу среди молодежи.




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