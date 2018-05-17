Ночь вверх головой: акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Три государственных музея Абхазии будут удивлять посетителей уникальными экспозициями в ходе акции "Ночь в музее" 18 мая, рассказала на брифинге министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия.

"Мы хотим, чтобы в эту ночь нас посетило как можно больше людей. Посещение абсолютно бесплатное. Мы рады будем всех видеть. Одно из наших ночных музейных мероприятий посетило несколько тысяч человек, – сообщила министр. – Музеи сегодня очень активно включились в борьбу за внимание зрителя и посетителя. Эта замечательная акция помогает привлекать самую широкую аудиторию".

Замминистра Батал Кобахия отметил, что суть акции в том, чтобы сделать поход в музей праздником.

"Суть этого дня, чтобы в эту ночь все было вверх головой, чтобы сделать поход в музей праздничным, необычным, креативным, попробовать уйти от зашоренной работы, чтобы людей зацепил хотя бы один экспонат. Действительно, будут изюминки и сюрпризы. Приходите с детьми, это в большей части ориентировано на них, чтобы они могли избежать "нафталиновую" часть музея, и чтобы поход в музей был праздником", – сообщил он.

Все музеи специально к этой "Ночи" подготовили экспозиции, которые сложно будет увидеть в другой день. Откроет акцию музей Боевой Славы.

"Мероприятия начинаются в 17:00. Самый большой экспонат нашего музея – автомобиль Владислава Ардзинба, затем будет экспозиция работ военного фотокорреспондента Ремзи Агрба в электронном формате, а также мы успели собрать экспозицию из обломков вертолета и вещей жертв Латской трагедии. В программе будут концерт, викторины с подарками, также есть небольшие сюрпризы, которые мы не указали в программе", – раскрыла некоторые подробности директор музея Мзия Бейя.

Абхазский государственный музей будет удивлять уникальными экспозициями. Некоторые из них выставляются впервые.

© Sputnik / Томас Тхайцук Музейный дубликат: воссоздан абхазский артефакт, вывезенный в Грузию

"Кроме постоянной экспозиции, также будут выставлены экспонаты, которые хранятся в фондах музея. Отдел природы впервые в эту ночь будет удивлять невиданными еще ценными природными камнями, которые были найдены в Абхазии. Все виды этих камней, которые мы хранили в музее, будут выставлены в эту ночь. Будет экспозиция из различных подарков президентам Абхазии, которые они передавали и передают нашему музею. Также будут выставлена "Золотая маска" Хиблы Герзмава, ее платье, в котором она была на церемонии вручения маски, коллекция монет "Апсар", – поделился программой Госмузея директор Аркадий Джопуа.

Проект "Ночь в музее" в литературном музее имени Дмитрия Гулиа решили посвятить юбилею Георгия Гулиа.

"В музее имени Гулиа мы уже в третий раз проводим "Ночь в музее". В этом году эту ночь мы решили посвятить 105-летию Георгия Гулиа. Это здание, в котором он родился, в котором он жил долгое время, в котором он работал и творил. Нам бы хотелось, чтобы люди почувствовали частичку его духа. Этой акцией мы хотели бы всех любителей литературы приобщить к творчеству Георгия Гулиа", – рассказала директор Светлана Корсая.

Посещение музеев для всех посетителей будет бесплатным. "Ночь в музее" продлится с 17:00 до 00:00 часов.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.