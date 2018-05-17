20:11 17 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Акция Ночь в музее в Государственном музее в Сухуме

Ночь вверх головой: акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5710

Международная акция "Ночь в музее" четвертый раз пройдет в музеях Абхазии 18 мая.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Три государственных музея Абхазии будут удивлять посетителей уникальными экспозициями в ходе акции "Ночь в музее" 18 мая, рассказала на брифинге министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия.

"Мы хотим, чтобы в эту ночь нас посетило как можно больше людей. Посещение абсолютно бесплатное. Мы рады будем всех видеть. Одно из наших ночных музейных мероприятий посетило несколько тысяч человек,  – сообщила министр. – Музеи сегодня очень активно включились в борьбу за внимание зрителя и посетителя. Эта замечательная акция помогает привлекать самую широкую аудиторию".

Замминистра Батал Кобахия отметил, что суть акции в том, чтобы сделать поход в музей праздником.

Ювелирные изделия найденные в Ачандаре
© Фото: Daur Benia
"Ачандарский клад" передан в Госмузей Абхазии

"Суть этого дня, чтобы в эту ночь все было вверх головой, чтобы сделать поход в музей праздничным, необычным, креативным, попробовать уйти от зашоренной работы, чтобы людей зацепил хотя бы один экспонат. Действительно, будут изюминки и сюрпризы. Приходите с детьми, это в большей части ориентировано на них, чтобы они могли избежать "нафталиновую" часть музея, и чтобы поход в музей был праздником", – сообщил он.

Все музеи специально к этой "Ночи" подготовили экспозиции, которые сложно будет увидеть в другой день. Откроет акцию музей Боевой Славы.

"Мероприятия начинаются в 17:00. Самый большой экспонат нашего музея – автомобиль Владислава Ардзинба, затем будет экспозиция работ военного фотокорреспондента Ремзи Агрба в электронном формате, а также мы успели собрать экспозицию из обломков вертолета и вещей жертв Латской трагедии. В программе будут концерт, викторины с подарками, также есть небольшие сюрпризы, которые мы не указали в программе", – раскрыла некоторые подробности директор музея Мзия Бейя.

Абхазский государственный музей будет удивлять уникальными экспозициями. Некоторые из них выставляются впервые.

Реконструированный башлык
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музейный дубликат: воссоздан абхазский артефакт, вывезенный в Грузию

"Кроме постоянной экспозиции, также будут выставлены экспонаты, которые хранятся в фондах музея. Отдел природы впервые в эту ночь будет удивлять невиданными еще ценными природными камнями, которые были найдены в Абхазии. Все виды этих камней, которые мы хранили в музее, будут выставлены в эту ночь. Будет экспозиция из различных подарков президентам Абхазии, которые они передавали и передают нашему музею. Также будут выставлена "Золотая маска" Хиблы Герзмава, ее платье, в котором она была на церемонии вручения маски, коллекция монет "Апсар", – поделился программой Госмузея директор Аркадий Джопуа.

Проект "Ночь в музее" в литературном музее имени Дмитрия Гулиа решили посвятить юбилею Георгия Гулиа.

"В музее имени Гулиа мы уже в третий раз проводим "Ночь в музее". В этом году эту ночь мы решили посвятить 105-летию Георгия Гулиа. Это здание, в котором он родился, в котором он жил долгое время, в котором он работал и творил. Нам бы хотелось, чтобы люди почувствовали частичку его духа. Этой акцией мы хотели бы всех любителей литературы приобщить к творчеству Георгия Гулиа", – рассказала директор Светлана Корсая.

Посещение музеев для всех посетителей будет бесплатным. "Ночь в музее" продлится с 17:00 до 00:00 часов.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Астанинский экономический форум
    Глобальные темы

    О чем говорили VIP-гости на экономическом форуме, который уже в одиннадцатый раз принимает столица Казахстана, - в материале Sputnik.

  • Выступление каскадеров во время торжественного открытия Вторых Всемирных игр кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Третьи Всемирные игры кочевников начнутся через три месяца в Кыргызстане. О том, как страна готовится к этому событию, рассказывает Sputnik.

  • Работа за компьютером, архивное фото
    Тунеядцы наперечет

    В Беларуси прорабатывается вопрос введения электронных трудовых книжек – это значительно упростит выявление нигде не работающих граждан.

  • После выборов президента Латвии в Сейме
    Не закрытое, а открытое

    Сейм Латвии поддержал переход к открытому голосованию на выборах президента республики – теперь поправки должна рассмотреть юридическая комиссия.

  • Путешествие, аэропорт
    Закрыто на карантин

    Литовцам запретили привозить мясо и молоко не из стран Евросоюза, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний.

  • Скрипка Страдивари
    Эй, скрипач!

    Украинские пограничники обнаружили у гражданина Молдовы предметы антиквариата, в том числе скрипку, предположительно, изготовленную знаменитым Антонио Страдивари.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Все на продажу

    Представители бизнеса агросектора Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана разработали план по наращиванию темпов экспорта сельхозпродукции.

  • Города мира. Ашхабад
    Жевать запрещается!

    МИД Узбекистана опубликовал правила въезда и пребывания граждан республики в Туркменистане – среди прочего запрещается ввоз жевательного табака.

  • ID-карта в считывателе идентификационных смарт-карт
    В зоне риска

    Масштабное обновление сертификатов ID-карт не помогло оградить Эстонию от цифровых рисков — уязвимыми остаются еще 12,5 тысяч электронных документов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Просто космос: начало автомобильного движения по Крымскому мосту
Самара Арена примет 6 матчей ЧМ-2018
Как выглядит стадион "Самара Арена" с высоты птичьего полета
Заглушка
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia